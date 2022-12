Luis Moreno-Caballud: «Cuando el sentido de nuestras vidas nos lo tienen que dar se pierde la esencia del ser humano»

¿Cuál es el argumento principal de la gran abundancia?

‘La gran abundancia’ es una novela que imagina un mundo que, en cierto sentido, es parecido al nuestro pero, al mismo tiempo, también es diferente. En ese mundo, las grandes compañías multinacionales y las grandes élites del planeta no se dedican a las finanzas, ni a la extracción de petróleo ni este tipo de cosas. Sino que trabajan en lo llamado como “asistencia personal” y consiste en la distribución de historias a personas individuales. Con ellas se intenta que den sentido a las vidas de cada individuo en el mundo. Todo en este mundo gira en torno a esta asistencia personal y la gente de esta realidad distópica siente que no puede vivir sin esas historias, dependen de ellas.

La gente que lee la novela se ve reflejada en la falta de tiempo, en sentirse bombardeada con informaciones, con ficciones… Estamos constantemente atravesados por fragmentos de sentido que no podemos digerir y que no van a cambiar nuestras vidas pero que nos dejan en la posición de espectadores impotentes, en lugar de tomar las riendas de nuestra propia vida y tratar de transformarla.

Yo empecé a escribir esta novela en 2008, el año de la crisis. Paré y la retomé en varias ocasiones. Pero es cierto que es una obra muy marcada por el momento que se vivió en aquellos años. En ese momento muchas personas nos dimos cuenta de que las cosas no estaban bien. Pero no solo algunos aspectos en particular, sino todo el marco de convivencia y en el pacto tácito que había en nuestra sociedad. No solo en España, también en otros países. De hecho, yo vivo en Estados Unidos y también fue parecido. Lo que se nos había prometido, cierta estabilidad y el bienestar, no lo íbamos a conseguir realmente a cambio de lo que se nos pedía: esforzarnos individualmente, trabajar, estudiar… En ese momento se abre una grieta y surge la necesidad de reflexionar acerca de la sociedad en la que vivimos. Y la novela surge de esos pensamientos que nacen a raíz de la situación de aquellos años.