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29 JUN 2026|

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Luz verde a la urbanización de 77 hectáreas del proyecto Catalina de Andorra: «Si los compromisos se mantienen, será una realidad pronto»

El INAGA da el visto bueno a la adecuación del Parque Empresarial PEAN para el funcionamiento de la planta de hidrógeno verde. Los promotores todavía siguen pendientes de otros permisos administrativos

Recreación del proyecto Catalina para la generación de hidrógeno verde desde Andorra / CIP
Recreación del proyecto Catalina para la generación de hidrógeno verde desde Andorra / CIP

Camila Ortiz Tomaselli29 06 2026

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AndorraEnergías renovables

ActualidadInfraestructuras

El proyecto Catalina para la producción de hidrógeno verde desde Andorra continúa avanzando en su tramitación administrativa. El INAGA ha dado luz verde a la urbanización de 77 hectáreas del Parque Empresarial de la Villa Minera (PEAN) para la planta de hidrógeno que prevé instalar el fondo danés CIP, según recoge este lunes el Boletín Oficial de Aragón.

Este plan de urbanización servirá para acondicionar los accesos al complejo, las calles, el abastecimiento de agua, el saneamiento, la energía eléctrica, el alumbrado público y la jardinería con el objetivo de que la planta pueda funcionar. El ámbito de actuación se engloba dentro del suelo urbanizable no delimitado del parque empresarial, en la zona próxima a la antigua Central Térmica.

La actuación, según recoge la resolución, se tramita mediante evaluación de impacto ambiental simplificada y no ordinaria, ya que el INAGA considera que “el uso de recursos naturales es reducido, y los efectos ambientales de escasa magnitud”. En el plan se incluye igualmente la conexión del proyecto con la carretera A-4115 mediante una intersección. El plazo previsto de ejecución de las obras es de 18 meses.

Además de dicha urbanización, el INAGA también ha formulado la Declaración Ambiental Estratégica del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del proyecto Catalina, para el cual CIP prevé una inversión de más de 2.100 millones de euros. Además de la planta de producción de hidrógeno, se proyectan 7 parques eólicos, 6 plantas fotovoltaicas y un electrolizador de 500 MW que permitirán la producción de 84.000 toneladas de hidrógeno verde renovable al año. En un futuro, se contempla la posibilidad de alcanzar las 336.000 toneladas anuales tras las ampliaciones previstas.

Otros permisos de Catalina todavía pendientes

Fuentes del proyecto Catalina aseguran que los promotores, el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y Enagás Renovable, mantienen un contacto estrecho con las diferentes administraciones y empresas de las que depende la viabilidad del proyecto. Insisten en que se trabaja para que “pueda ser una realidad en un corto plazo”. “Si las últimas noticias se materializan y las administraciones y empresas involucradas cumplen sus compromisos, Catalina seguirá adelante y será una realidad pronto”, concretan.

No obstante, a su vez reconocen que el proyecto todavía sigue pendiente de otros permisos. Entre ellos, la Autorización Ambiental Integrada de la planta de electrólisis, gestionada por el Gobierno de Aragón, o los permisos de los activos de generación tramitados por el MITECO. Además, Catalina todavía sigue pendiente de la concesión de 4,2 hectómetros de agua al año por parte de la CHE, que necesita para funcionar. El elemento hídrico es vital para la generación del hidrógeno.

Otro de los elementos fundamentales de esta iniciativa es el ducto que se construirá entre Andorra y Caspe para conectar la planta con la futura Red Troncal Española de Hidrógeno, otro trámite que también depende de DGA. En ese sentido, los promotores se mantienen igualmente pendientes de que el Gobierno central trasponga a regulación española la Directiva de Energías Renovables III (RED III), un paso que “contribuirá a la madurez del proyecto”.

Esta es una ley de la Unión Europea que exige que el 42,5% de toda la energía consumida provenga de fuentes limpias para el año 2030. Su transposición supone la adaptación de las leyes nacionales para cumplir con dichos objetivos. Sin ella, “los proyectos de hidrógeno no podrán avanzar, ya que es la directiva que marca los objetivos de descarbonización de los consumidores”, explican fuentes del proyecto. “Si no se traspasa, tampoco se avanzará en el cierre de los contratos de compraventa de hidrógeno, totalmente necesarios para los proyectos. Ante ello, estamos muy esperanzados con las noticias recientes aparecidas en la prensa sobre esta inmediata transposición a lo largo de las próximas semanas”, añaden.

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