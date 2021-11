Lydia Vera: «En el teatro necesitas la voz y en la música necesitas la interpretación, son disciplinas que confluyen»

¿Cómo te sientes al inaugurar el Ciclo 'Escenas de Otoño de Alcañiz?

No voy a mentir, muy nerviosa. Es una responsabilidad y un honor abrir el Ciclo y que se apueste por alguien de la zona. Así que muy contenta.

¿Qué recorrido ha tenido 'Gregoria' hasta llegar aquí?

¿Cómo ha surgido esta obra, inspirada en 'La Metamorfosis' de Franz Kafka?

La obra toda el dramatismo pero también lo absurdo y lo cómico, ¿El humor ayuda a asimilar lo dramático?

El humor juega un papel importante, más en esta época. Es necesario para quitarle tensión a las partes más dramáticas como es el caso. Sin duda hay que recurrir a otros que tengan todo tipo de humor. En esta obra se sueltan varios mensajes con la intención de que el público reflexione. Se trata de dar una pequeña colleja y conseguir avanzar hacia un despertar. En este caso un personaje no tienen nada que ver con el anterior, creo que ese montaje tiene muchas de esas cosas, invita a la reflexión y al disfrute y a descubrirse a uno mismo. Con la parte musical también espero que la gente disfrute con mis canciones.

Impone estar sola en un escenario interpretando a una mujer en sus múltiples versiones...

¿Qué es lo que más disfrutas interpretar a Gregoria?

Disfruto todo porque como actriz al igual que como cantante, cuanto más palos puedas tocar es más versátil y así no me encasillo. Realmente es un montaje donde también yo puedo mostrar todas mis facetas.

Cantante y actriz, ¿cómo compaginas las dos facetas en constante desarrollo?

Me ha ocurrido que no he podido equilibrar el teatro y la música por igual, al 50%. Ha habido temporadas que han sido más teatrales y otras más musicales. Ahora mismo está siendo un periodo más teatral, aunque sí que es verdad que gracias al montaje de ‘Gregoria’ estoy dando un poco más de visibilidad a mi parte musical, pero ahora estoy más metida en la interpretación teatral.