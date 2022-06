Mª Dolores Serrano: «Ercávica es dejar en casa el uniforme de ama de casa y convivir; una terapia»

¿Qué supone que la asociación Amas de Casa ‘Ercávica’ de Alcañiz cumpla 50 años?

Una gran alegría porque no todas las asociaciones pueden llegar a cumplir 50 años y más en los tiempos actuales en los que la gente tiene mucha oferta. En nuestra entidad no solo se viene a aprender sino también a convivir. Significa dejar el uniforme de ama de casa y arreglarte para venir a la sede donde, alrededor de una mesa, se hace, entre comillas, una terapia de amistad, convivencia, de consultar problemas… La labor es estupenda y por eso invito a todos los que nos lean a que nos conozcan. No solo a mujeres, también a hombres porque solo tenemos dos pero si contáramos con más haríamos actividades enfocadas para ellos.

¿Cuántas socias son?

¿Hay relevo generacional?

¿Y en la propia junta?

Ese es quizá el problema que tenemos. La gente trabaja hasta los 65 años y cuando se jubilan se sienten liberados y no quieren obligaciones pero pido que haya más voluntarias para la junta. La asociación está viva porque hay personas a las que nos les ha importado dedicar un día a la semana a la junta. Yo como presidenta ya he cumplido cinco años y me tengo que ir. Es bueno que haya cambios porque llegan ideas frescas. Me ofrezco para ayudar en todo lo que sea necesario a la nueva presidenta, me puedo quedar en la junta como vocal.