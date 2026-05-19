El Maestrazgo distingue a siete establecimientos con el sello de calidad turística SICTED

El Maestrazgo suma siete establecimientos en el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED), que reconoce su esfuerzo, su compromiso con la calidad y su apuesta por el turismo. Los galardonados ya tienen su distintivo que recibieron en Castellote en un acto este lunes. Se entregaron a Casa Rural Conesa y Casa Marqués de Valdeolivo de Tronchón, Restaurante 4 Vientos de Cantavieja, Servicios Turísticos T-guio, Museo de las Guerras Carlistas de Cantavieja, Torreón Templario y Oficina de Turismo de Castellote.

Durante la entrega de los diplomas se destacó la importancia de los fondos provenientes del FITE para el desarrollo turístico de la comarca. Además, la consejera del área, Marta Monforte, reflexionó sobre la necesidad de poner en valor el sector hostelero entre la población más joven para asegurar un relevo generacional y poder mantener los negocios que favorecen el turismo en el territorio. Al acto también asistió la alcaldesa de Castellote, Raquel Benedí.

El evento comenzó con una visita guiada al Bosque Pétreo de Dinópolis y siguió con una visita a la ermita del Llovedor. Al terminar, se dirigió a las personas que asistieron a la Casa de la Cultura, donde se presentaron las novedades turísticas en la comarca del Maestrazgo y se hizo un balance del momento turístico en el que se encuentra el territorio. Después, se entregaron los diplomas a los establecimientos distinguidos.

Por último se pudo disfrutar de un aperitivo en el Hotel Castellote que dio por finalizado un acto con el que la Comarca del Maestrazgo reconoce el turismo como motor económico de la zona y premia a los establecimientos que colaboran con este sector.