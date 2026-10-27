El Maestrazgo volvió a demostrar su potencial en las carreras por montaña durante un intenso fin de semana de competición nacional e internacional. El equipo masculino del A. D. Maestrazgo se quedó a las puertas del podio en el Campeonato de España de Clubes de Kilómetro Vertical, disputado en Ladrillar (Cáceres), donde terminó en cuarta posición, a tan solo un punto de la tercera plaza.

Por su parte, el territorio también dejó su huella en la final sub-23 de la Merrell Skyrunner World Series, celebrada en Sobrescobio (Asturias), con el noveno puesto de Aníbal Navarro y la victoria juvenil de Laia Manzana, corredora del Maestrazgo.

El Maestrazgo se queda a un punto del podio nacional

El equipo masculino del Maestrazgo firmó una meritoria cuarta posición en el Campeonato de España de Clubes de Kilómetro Vertical, celebrado el domingo en el marco del XII Kilómetro Vertical de Las Hurdes-Tío Picho. La formación afrontó la cita después de un largo desplazamiento hasta el norte de Cáceres y ante clubes con mayor experiencia específica en esta disciplina.

Román Tena, integrante del equipo, explicó que el objetivo era competir con una formación sólida, aunque sin contar con especialistas que partieran entre los favoritos a los primeros puestos. La carrera confirmó esas expectativas y los tres corredores que puntuaron para la clasificación colectiva cruzaron la meta de manera consecutiva, en las posiciones décima, undécima y duodécima de España.

Esteban Herrero, de Valdelinares, fue el primero del equipo; Mario Prades, vinculado a Mosqueruela y Villafranca del Cid, terminó a continuación, y Javi Calestre completó el trío que sumó los puntos. Germán Castell y el propio Román Tena fueron los siguientes representantes de la formación.

El resultado estuvo condicionado por la puntuación de los corredores sub-23, que también computan para la clasificación absoluta en esta modalidad. Según explicó Tena, el equipo llegó a situarse provisionalmente en la segunda posición, pero la incorporación de esos resultados modificó la clasificación y lo desplazó hasta la cuarta plaza. La diferencia con el podio fue de un solo punto.

“Nos subimos al podio por un punto solo”, lamentó Tena, que, pese a la decepción, destacó el orgullo por el rendimiento colectivo y por haber competido ante estructuras con importantes patrocinadores y más recursos. La expedición contó con el apoyo de la comarca del Maestrazgo, aunque el desplazamiento supuso un importante esfuerzo económico y personal para los participantes.

Sexto puesto para el equipo femenino

La representación femenina del Maestrazgo también completó una exigente jornada en Las Hurdes y concluyó en sexta posición. Alba Loras fue la mejor clasificada del equipo, con un cuarto puesto individual, mientras que Andrea Prades terminó entre las veinte primeras y Ana completó la participación femenina.

Tena resaltó que algunas de las corredoras se estrenaban en una prueba de kilómetro vertical, una disciplina especialmente exigente por su pendiente y por la necesidad de mantener un esfuerzo intenso durante toda la ascensión.

El recorrido llevó a los participantes desde el entorno de la piscina natural de Ladrillar hasta la cima del Cerro Rongiero, con 3,5 kilómetros de distancia y 1.015 metros de desnivel positivo. Una subida corta, pero de gran dureza, que puso a prueba la capacidad de ascenso de los corredores. Pese a quedarse sin el podio por equipos, el Maestrazgo ya mira hacia sus próximas citas. Entre ellas destaca la carrera de Cintorres, en la que varios integrantes de la formación buscarán pelear por puestos destacados en las distintas distancias.

Aníbal Navarro, noveno sub-23 en la final mundial

La actividad del fin de semana también llevó a Aníbal Navarro hasta Asturias, donde participó en la final de la Copa del Mundo sub-23 de la Merrell Skyrunner World Series, disputada en el entorno del Parque Natural de Redes, en Sobrescobio.

Aníbal Navarro durante la competición en Asturias / Cedida

El corredor terminó noveno en la categoría promesa o sub-23, después de completar un recorrido de 17,5 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo en una hora y 29 minutos. Aunque no optaba a la clasificación general de la Copa del Mundo por no haber disputado el mínimo de carreras exigido, aprovechó la oportunidad para medirse con algunos de los mejores especialistas internacionales de su edad.

“Con el resultado estoy contento, porque en una Copa del Mundo quedar noveno está muy bien”, valoró Navarro, que reconoció haber comenzado la carrera con cierta cautela. Esa salida conservadora le impidió recuperar tantas posiciones como esperaba durante el resto del recorrido.

El deportista esperaba una prueba más técnica, pero se encontró con un trazado rápido en el que tuvo que mantener un ritmo elevado. Aun así, la experiencia le permitió cerrar la temporada internacional con una referencia importante sobre su nivel competitivo frente a los mejores corredores jóvenes del circuito.

Laia Manzana gana en categoría juvenil

Otra de las protagonistas del fin de semana fue Laia Manzana, joven corredora vinculada al Maestrazgo que participó en Sobrescobio con el Open Team. La deportista se impuso en categoría juvenil, un resultado especialmente destacado por su corta trayectoria en las carreras por montaña.

Laia Manzano en el podio de este fin de semana / Cedida

Con 17 años y apenas un año de experiencia en esta disciplina, Manzana continúa dando pasos adelante combinándolo con su trayectoria en el fútbol, actualmente en Club Deportivo Castellón. Según explicó Román Tena, su progresión comenzó después de descubrirla entrenando y animarla a probar con las carreras por montaña y con la selección aragonesa, con la que llegó a lograr una sexta posición nacional.

La joven ha encontrado ahora una vía para seguir desarrollándose con el apoyo del Open Team y la colaboración de la comarca del Maestrazgo, que busca facilitar su participación en competiciones y cubrir parte de los gastos que implica competir a nivel nacional e internacional. Su victoria juvenil en una cita vinculada a la Copa del Mundo supone un nuevo impulso para una deportista que empieza a destacar en el panorama del skyrunning y que aspira a seguir creciendo en los próximos años.