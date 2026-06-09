El Matarraña Team conquista el Campeonato de Aragón con el oro de Abraham Blánquez en el Trail Tozal de Guara

Los clubes del territorio volvieron a firmar una actuación sobresaliente este fin de semana en una de las grandes citas del calendario autonómico de montaña. El XVIII Trail Tozal de Guara, disputado en tierras oscenses y valedero para el Campeonato de Aragón de Carreras por Montaña en Línea, dejó títulos, medallas y destacados resultados para el Matarraña Team, la Asociación Deportiva Maestrazgo, el Club de Montaña La Cordada y el Club Tragamillas.

El gran protagonista de la jornada fue Abraham Blánquez Morales. El corredor del Matarraña Team se proclamó campeón de Aragón absoluto tras imponerse en una exigente prueba de 23 kilómetros y 1.585 metros de desnivel positivo, consolidándose como uno de los referentes de las carreras por montaña aragonesas. Integrante de la Selección Aragonesa, Blánquez completó una actuación brillante para llevar el título autonómico hasta el Matarraña.

El éxito del club no terminó ahí. Aníbal Navarro Tomás cruzó la meta en tercera posición absoluta de la clasificación general y consiguió el oro en categoría promesas, mientras que José Miguel Galindo se proclamó campeón autonómico en veteranos A, completando una jornada excepcional para la entidad matarrañense.

La Asociación Deportiva Maestrazgo también volvió a situarse entre los mejores clubes del campeonato. Germán Castel Mallén se colgó la medalla de plata en la clasificación absoluta masculina tras una carrera de gran nivel, mientras que Alba Loras Monfort logró igualmente la plata en categoría femenina, confirmando el excelente estado de forma de los corredores del club.

Podio femenino en el Trail Tozal de Guara / FAM

Los éxitos continuaron en las categorías de formación. En la prueba júnior femenina, disputada sobre un recorrido de 14 kilómetros y 660 metros de desnivel positivo, Laia Manzana Vidal, de la A.D. Maestrazgo, logró una destacada segunda posición autonómica. Por su parte, el Matarraña Team volvió a subir al podio gracias al tercer puesto de Didac Ibáñez Riera en la categoría júnior masculina.

También destacó la actuación del Club de Montaña La Cordada. Inés Egea Jarque consiguió la medalla de bronce en categoría júnior femenina, completando un podio de gran nivel entre las jóvenes promesas de las carreras por montaña aragonesas. El Club Tragamillas también tuvo presencia destacada en el campeonato. David Ariño se alzó con la victoria en la categoría Veteranos B de la prueba corta del Trail Tozal de Guara.

La cita organizada por Peña Guara reunió a más de 150 corredores sénior en la lucha por los títulos autonómicos y volvió a demostrar el alto nivel de las carreras por montaña en Aragón. Una competición que dejó un protagonismo especial para los clubes del Bajo Aragón Histórico, capaces de regresar a casa con títulos, medallas y la confirmación de que siguen siendo una referencia dentro del panorama autonómico.

La selección aragonesa que participó en el Campeonato de España de Carreras por Montaña en Edad Escolar / Matarraña Team

Talento en la selección aragonesa escolar

Los éxitos del Matarraña Team durante el fin de semana no se limitaron al Campeonato de Aragón absoluto. Varios integrantes del club formaron parte de la selección aragonesa que participó en el Campeonato de España de Carreras por Montaña en Edad Escolar, disputado en Alcaudete, en Jaén.

El combinado autonómico firmó una destacada actuación en una competición que reunió a 223 deportistas procedentes de 13 comunidades autónomas. Aragón logró la medalla de bronce por equipos en categoría infantil y una meritoria sexta posición en categoría cadete.

La representación del Matarraña Team tuvo un peso importante dentro de la expedición aragonesa. Entre los seleccionados estuvieron los corredores de la comarca Itziar Morales, Leire Ferrer, Lucas Ferrer, Jorge Vidal y Noa Monserrat, además de Ian Ariño y Julia Elías, también integrantes del club.

La presencia de siete atletas del Matarraña Team en la selección autonómica confirma el excelente trabajo de cantera que viene desarrollando la entidad y su creciente protagonismo en las competiciones de montaña tanto a nivel autonómico como nacional. Además los éxitos continuaron para el club. Carlos Jávega y Marina Albesa se subieron al podio en el Campeonato de España de Duatlón Gravel disputado en Vinuesa el pasado fin de semana.

El fundador, presidente y corredor del Matarraña Team, Jávega, logró un bronce en su categoría y una sexta posición en la clasificación general, mientras que Albesa se proclamó campeona de España en su categoría y acabó en segunda posición en la clasificación absoluta.

Carmen Cantero en el podio de la Azuara Trail / Club Tragamillas

Carmen Cantero conquista la Azuara Trail

Fuera del Campeonato de Aragón, otra de las grandes noticias del fin de semana llegó desde la Azuara Trail. La atleta del Club Tragamillas, Carmen Cantero, se impuso en la distancia corta de la prueba zaragozana tras firmar una actuación sobresaliente.

Cantero cruzó la meta como primera clasificada absoluta femenina y además logró una destacada vigésima posición en la clasificación general entre los 173 participantes que tomaron la salida, confirmando el gran momento de forma que atraviesa la corredora bajoaragonesa.