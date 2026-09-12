Suciedad, locales, contadores y hasta Ferran Torres: las carrozas vuelven a la carretera de Alcorisa

Las carrozas han vuelto este viernes a tomar la carretera en Alcorisa coincidiendo con el inicio de sus fiestas patronales. El tradicional desfile ha recuperado este año su recorrido por la calle Marqués de Lema, una decisión adoptada a petición de los propios vecinos y que ha permitido recuperar una de las estampas más características de estas celebraciones.

La participación ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada. El alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, ha cifrado en 18 las carrozas participantes, una cantidad que, a su juicio, demuestra la implicación de los jóvenes en las fiestas. “Este año tenemos que estar muy contentos , porque eso quiere decir que la gente joven está involucrada y tiene ganas de fiesta”, ha destacado.

El desfile ha vuelto a demostrar, además, que las carrozas alcorisanas son mucho más que disfraces y montajes festivos. La actualidad local y las cuestiones que preocupan a los vecinos se convierten cada año en fuente de inspiración para unas creaciones que recurren al humor y a la sátira para lanzar sus mensajes.

Críticas a la suciedad del casco antiguo

Uno de los temas más repetidos en esta edición ha sido la suciedad y la presencia de excrementos de perro en el casco antiguo. La Peña Asirocla ha convertido su carroza en una particular protesta en la que sus integrantes han desfilado caracterizados como moscas. La reivindicación pone el foco en la falta de limpieza de algunas calles y en la responsabilidad de los propietarios de los animales. “Las cacas del casco antiguo, que huele fatal y necesita una limpieza general”, explicaron durante el desfile.

Crítica social a la higiene de las calles del municipio del Bajo Aragón / Jesús Burgos

La crítica social ha vuelto así a estar muy presente en una tradición que, como reconoce Iranzo, suele recoger asuntos de actualidad del municipio. El alcalde explica que las peñas toman ideas de las redes sociales o incluso de los plenos municipales y las trasladan a sus carrozas desde el humor. “Te lo tomas con buen humor, porque yo creo que nadie lo hace ni a mala intención ni a mala fe. Se hace con la idea de pasarlo bien”, señala.

La digitalización también llega a las carrozas

Otra de las reivindicaciones ha tenido como protagonista la lectura de los contadores. La peña Francachela y Los Pepes, los cuales terminarían proclamándose los ganadores del concurso, ha construido su propuesta alrededor de la decisión de que sean los propios vecinos quienes introduzcan la lectura de sus contadores a través de una aplicación.

Aunque la situación ya se ha solucionado, la Peña ha aprovechado el desfile para ironizar sobre las dificultades que puede generar el proceso de digitalización. Su carroza recuperaba el lema “En los tiempos del Rock & Roll nos leían el contador. Mierda de digitalización”.

La digitalización, un problema que afecta especialmente a personas de la tercera edad / Jesús Burgos

La actualidad municipal también ha servido de inspiración para otras propuestas, entre ellas una reivindicación relacionada con la falta de locales para las peñas. La Peña Descartes ha utilizado su carroza para poner sobre la mesa las dificultades de los jóvenes para encontrar espacios donde reunirse. “Hay muy pocos locales. Antes, la gente mayor, todo el mundo tenía peñas y ahora a los jóvenes nos cuesta muchísimo conseguir local”, explicaron. A ello se suma, según el propio grupo, el elevado precio de los disponibles.

Del gol de Ferran Torres a un castillo medieval

La sátira no ha sido el único ingrediente del desfile. Las carrozas también han recogido referencias a la actualidad deportiva y a otros asuntos de carácter más festivo. Entre las propuestas se ha podido ver una dedicada al gol de Ferran Torres, además de otra relacionada con el denominado Papamóvil.

El Papamóvil de Alcorisa / Jesús Burgos

La imaginación también ha llevado a las peñas hasta la época medieval. La Peña Marquiqui y compañía ha construido un castillo como eje de su carroza, una propuesta surgida a partir de la ocurrencia de un vecino de Alcorisa que aseguraba que en el municipio se podía ver un castillo. En este caso, la propuesta no escondía ninguna reivindicación, sino que apostaba por el humor y la diversión. También ha habido espacio para propuestas más desenfadadas, como la de la Peña El Trancazo, que ha optado por una ambientación de marcianos.

Un regreso esperado a la carretera

El regreso del desfile a la carretera ha sido otra de las novedades destacadas de estas fiestas. El concejal de Festejos, David Bautista, explica que el cambio responde a una petición de los vecinos. “La gente quería carretera como se hacía antiguamente”, señala Bautista, que considera que ahora, con la posibilidad de utilizar la variante, se ha podido recuperar este escenario para uno de los actos más participativos de las fiestas.

La peña Francachela y Los Pepes, la carroza ganadora / Jesús Burgos

Para el concejal, precisamente el carácter reivindicativo es una de las señas de identidad de las carrozas de Alcorisa. “Son la realidad de lo que pasa el día a día de Alcorisa”, resume. Una forma de poner sobre ruedas las preocupaciones, los problemas y también las cosas positivas del municipio, siempre desde el humor.

El desfile ha estado acompañado por la Banda de Música Municipal, doce gigantes y cabezudos, los Dulzaineros de Alcorisa y la Charanga La Patalea. Además, las 18 carrozas, acompañadas por otras dos con las Reinas, han competido por los diferentes premios establecidos por la organización: 300 euros para la mejor carroza infantil y 500, 350 y 250 euros para las tres mejores carrozas, respectivamente. La mejor comparsa ha contado, por su parte, con un premio de 200 euros.