Malestar entre los grupos Leader porque DGA plantea dejar solo uno por provincia

Preocupación e indignación por parte de los grupos Leader y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR) respecto al incierto futuro al que se enfrentan los 20 grupos con los que cuenta la Comunidad Autónoma. Todo ello después de que el Consejero de Agricultura, Joaquín Olona, les trasladase en una reunión la intención del Gobierno de Aragón de modificar la estructura de los grupos Leader, reduciendo a un grupo por provincia su implantación en el territorio. Olona aclaró este jueves en el programa ‘Hoy es tu día’ de Radio La Comarca que «no es una decisión unilateral», sino una «propuesta formal para fortalecer el funcionamiento del Leader». Matizó también que no se echaría por tierra el trabajo realizado, aunque sí ve necesaria una reestructuración tras 30 años de funcionamiento. «Sería conveniente concentrar el funcionamiento administrativo en tres grandes grupos, manteniendo ese capital sociopolítico que constituyen las asociaciones vigentes en el territorio pero concentrando y apostando por una estructura mucho más eficaz y eficiente, porque va a ser necesario», matizó el consejero de Agricultura.

No obstante, la propuesta no convence en absoluto a los grupos, que critican duramente la visión del Gobierno de Aragón y defienden la estructura actual y el trabajo desempeñado en estos años. «Pensamos que esto supone, literalmente, la muerte de los grupos Leader y en consecuencia la falta de dinamización en el medio rural para esos emprendedores, pequeñas y mediana empresa o incluso Ayuntamientos a los que ayudamos con proyectos no productivos… No hay nadie, además de los grupos, que se preocupen de ellos», lamentó José María Merino, presidente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y también presidente de Ofycumi, Oficina de Fomento y Desarrollo de la Comarca de Cuencas Mineras. «Gracias a estos fondos y a los Grupos de Acción Local muchos pequeños y medianos empresarios han podido iniciar su actividad. Detrás de estas ayudas hay personas, hay proyectos. Todo ello además en un momento en el que sabemos que van a llegar unos fondos de reconstrucción europeos y que en Europa, más que nunca, se ha manifestado que es necesario tener una estructura cohesionada del medio rural», trasladaron también desde la Red en una nota de prensa.

En la citada reunión la financiación fue también tema de discrepancia ante la fuerte reducción a la que se están viendo sometidos los grupos tanto en el periodo actual como en el próximo 2023-2029. «Hoy en día a todos se nos llena la boca de hablar del medio rural y cuando llega la hora de apostar de verdad te das cuenta de que partíamos en este periodo de 113 millones de euros -unos 30 de ellos del Gobierno de Aragón- y se han quedado en 77 porque por condiciones económicas DGA no ha podido poner su parte y lo entendemos. Pero ahora se nos dice que para el siguiente periodo tenemos 45. Además, en este periodo de transición 2021-2022 no nos van a poner un triste euro«, lamentó Merino. En concreto, y tal y como les transmitió el consejero, se destinarán un total de 270.000 euros a repartir entre los 20 grupos, a fin de cubrir «gastos de mantenimiento». «Parece ser que somos casi casi un estorbo. Y no estamos dispuestos a consentir eso», resumió Merino.

Los responsables de los grupos Leader del territorio se han mostrado «indignados» ante la postura del Gobierno de Aragón. «Tuvimos una reunión con el consejero Olona, se fue por las ramas y realmente no nos dio ningún argumento sólido de por qué pretendían, en la práctica, cargarse los grupos Leader. No nos los dio porque no los tenía. No entendemos esta total falta de sensibilidad hacia el medio rural y cómo en Aragón, y concretamente la consejería de Agricultura, quiere tirar por ese camino. Es decepcionante y es todo lo contrario a lo que se está haciendo en otras Comunidades Autónomas», expuso Carmen Agud, presidenta de Omezyma, el Grupo de Acción Local de Bajo Aragón-Matarraña.

Por su parte, desde Agujama, de Maestrazgo y Gúdar-Javalmbre, aseguraron «no estar nada de acuerdo con que se prescinda de los Grupos de Acción Local», como indicó su presidente, José Edo. «Expresamos nuestra preocupación porque no queremos perder cercanía, ya que hacemos una labor muy importante de dinamización y acompañamiento a los emprendedores rurales», resaltó.

David Pérez, presidente en funciones de Adibama, Grupo de Acción Local de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, se mostró en la misma línea: «La reducción de los grupos es una barbaridad, porque se pierde la esencia Leader y muchos territorios quedarían desatendidos«.

La cuestión de los Leader podría incluso generar discrepancias internas dentro del propio cuatripartito aragonés, aunque Olona insistió en que se trata de una propuesta que busca «fortalecer» esta estrategia en Aragón. «Después de 30 años es hora ya de revisar y actualizar el enfoque y la manera de organizarse ante un nuevo escenario. Ante ese nuevo escenario y la necesidad de garantizar el funcionamiento y tener estructuras administrativas acordes a los retos, que después de 30 años son más exigentes y complejos», indicó. Aludió a nuevos tiempos que motivan esta reestructuración, que consideró necesaria. «Planteo modificarlo porque plantea serias dudas de sostenimiento e incluso en términos de seguridad y garantía jurídica. Los Grupos de Acción Local son asociaciones privadas que nacen como experiencia piloto hace 30 años, que se han quedado ahí, que no ha habido una evolución jurídico-administrativa y creo que es normal que transcurrido tanto tiempo se plantee de una manera seria, que es lo que he hecho, que hay que afrontar algunos retos y eso exige cambios y reformas«, explicó. El consejero de Agricultura añadió que no pretende cuestionar la labor de estos grupos, sino que el «riesgo» está en «pretender seguir con un enfoque de hace 30 años».

Por su parte, desde la RADR han solicitado una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Javier Lambán, y han aportado algunas cifras que prueban su labor como gestores de las ayudas europeas. «En 2014-2020, con tres años de carencia, los proyectos desarrollados a través de los Grupos Leader de Aragón han generado 1.442 empleos directos hasta el momento, al final del periodo serán más: el 49,5 % de ellos son empleos femeninos, que son los que fijan población en el territorio; se han consolidado 4.725 puestos de trabajo, de los que el 41,75 % es empleo femenino, y hay una estimación de 700 empleos indirectos relacionados con estos proyectos. Con estos datos y más los 9.000 puestos generados en periodos anteriores… ¿Hay algún programa o proyecto que utilice mejor el dinero que llega de Europa? ¿Alguien puede pensar que somos estructuras obsoletas y sin ningún interés? El coste de funcionamiento de los Grupos justifica todo el beneficio que estamos aportando al medio rural», claman.