Manuel Teruel: «Quiero agradecer a los sindicatos agrarios el gran respeto que han manifestado con la FIMA»

¿Qué podemos encontrar en la FIMA durante estos días?

¿Hacia dónde van estos avances en la agricultura?

Con la experiencia de haber pateado muchas horas la moqueta de esta feria, lo primero que descubres son unos avances impresionantes. Sentarse en la cabina de algunos tractores, de algunos equipos, ya no es sentarse en un gran coche, es sentarse en algo más. Nos damos cuenta de que la economía, la habitabilidad y la digitalización dentro de la cabina van muy por delante de la automoción.

¿Qué tal está siendo la acogida del público?

Los primeros días normalmente hay menos gente, pero el día de la inauguración fue impresionante la cantidad de personas que nos visitaron. Nos preocupaba que hubiera caída de visitas por el coronavirus pero no ha tenido incidencia. También quiero agradecer a los sindicatos agrarios el gran respeto que han manifestado con la FIMA, algo que es de agradecer porque como es natural somos muy sensibles a sus reivindicaciones. Me refiero a esa primera cadena del valor añadido que lo está pasando mal porque al parecer otros eslabones están teniendo más fuerza… La FIMA podía haber sido un punto de reivindicación mediática para hacer ruido, pero no ha sido así, por eso lo agradezco y desde aquí mi solidaridad y respeto.