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29 MAY 2026|

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Gonzalo Sánchez, el turolense que lleva su pasión por las Superbikes a casa: «Estar aquí es algo que soñé, ahora toca vivirlo»

Primer piloto aragonés en el Mundial y con 17 años, Gonzalo Sánchez encara su debut en casa con ilusión, talento y toda la experiencia acumulada en títulos nacionales e internacionales

Gonzalo Sánchez durante la presentación de la Aragon Round en el Casino de Huesca / @23gonzalosanchez
Gonzalo Sánchez durante la presentación de la Aragon Round en el Casino de Huesca / @23gonzalosanchez

Sofía Fondevilla29 05 2026

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Ya no queda nada para que el semáforo se apague en Motorland Aragón y las Superbikes aceleren. Este fin de semana, entre el rugido de los motores y el fervor de la afición, habrá un nombre destacado sobre el asfalto del trazado del Bajo Aragón: Gonzalo Sánchez. A sus 17 años, el piloto de Teruel se convierte en el primer aragonés que disputa un Mundial de Superbike en el circuito de su tierra y llega a la cita con la experiencia de lograr múltiples títulos a sus espaldas.

«No hay presión», ha asegurado Gonzalo en Radio LaCOMARCA. «Estoy en casa, en el Mundial, y quiero disfrutarlo con mi equipo, mi familia y mis amigos. Es un sueño que se cumple, algo que soñé desde pequeño y ahora toca vivirlo», añade.

Una trayectoria meteórica y consolidada

El joven piloto no llega a Motorland por casualidad. Su palmarés incluye el título de campeón del Mediterráneo, campeón de España, de la Superfinal y de la FIM Intercontinental Games, además de ser subcampeón del mundo en la categoría R3. «Todos estos logros son una base, pero en el Mundial lo que cuenta es el presente. Cada carrera es una nueva oportunidad y hay que centrarse en dar lo mejor», ha comentado.

El piloto reconoce que, a pesar de la juventud, su estilo agresivo y su capacidad para aprovechar las curvas rápidas pueden marcar diferencias. «La cabeza me va muy rápido, a veces debo calmarme, pero me gusta adelantar y buscar el límite, sobre todo en curvas a derechas. Motorland tiene una recta larga y zonas de aceleración fuertes que, sobre el papel, nos favorecen. Queremos ser la primera Yamaha este fin de semana y mantener la progresión de la temporada».

Gonzalo Sánchez durante la prueba del Campeonato de Superbikes en el Circuito de Assen / Giulio Di Natale
Gonzalo Sánchez durante la prueba del Campeonato de Superbike en el Circuito de Assen / Giulio Di Natale

Gonzalo llega a Motorland tras superar una lesión en los ligamentos que le obligó a pasar por quirófano. «Al principio costó, pero ahora estoy al 100% y con muchas ganas de salir a pista. He trabajado mucho en mi recuperación y en mi preparación física, así que no hay excusas», ha afirmado.

Además, compaginar la alta competición con los estudios tampoco ha sido sencillo. «Estoy haciendo bachiller en tres años para deportistas de alto rendimiento. El instituto me ha dado todo el apoyo necesario, así que puedo entrenar y estudiar sin perder el ritmo. Es sacrificio, sí, pero también motivación y aprendizaje», ha comentado.

Motorland Aragón, un escenario único

Correr en casa añade un matiz especial. «Desde pequeño he visto las motos aquí, he crecido con el circuito. Es un lugar donde se siente la emoción, pero también la responsabilidad de representar a Teruel y a Aragón», ha reconocido Sánchez.

Este fin de semana,se medirá a 30 pilotos internacionales de alto nivel, cada uno con un objetivo claro: sumar puntos y buscar la victoria en la sexta prueba del campeonato. Para Gonzalo Sánchez, la meta es seguir creciendo, aprender y dejar su impronta en el trazado que conoce desde la infancia.

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