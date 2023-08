Manuel Toharia: «La evolución de la divulgación científica en 40 años ha sido espectacular, pero hay que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos»

¿Cómo ha evolucionado la comunicación científica en 40 años?

Había menos oferta que ahora, pero también había menos medios de difusión. No había redes sociales y tampoco Internet hasta finales de los 90. Actualmente tienes Instagram, Tik tok y decenas de plataformas más. Yo empecé como hombre del tiempo en 1969. En ese momento teníamos 5 barcos denominados con letras como ‘K’ dando vueltas por diferentes puntos en el Atlántico y además teníamos unas 6 estaciones meteorológicas en España que nos transmitían datos y radiosondeos. Era un trabajo heroico y naturalmente las predicciones no eran como las de ahora. Eso pasaba en todos los ámbitos de la ciencia. El progreso de la robótica y la informática, la aparición de satélites y muchos más avances se han traducido en la medicina y en la industria. En aquel momento todo eso estaba iniciándose. Puedo decir que he tenido la fortuna de vivir todo ese proceso. He visto nacer esta tecnología ¡Llevo 55 años dedicándome a esto! También es cierto que este progreso está creciendo de una forma desmesurada, reconozco que a veces puede dar miedo. Pero de ello trataremos de hablar en esta charla en Alcañiz y sobre todo explicar a los más jóvenes de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar.