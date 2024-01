Marcos Gaibar De La Fuente, primer bebé bajoaragonés del 2024

El territorio ya ha vivido su primer nacimiento de este 2024. El primer bajoaragonés del año nació en torno a las 18.00 de este martes 2 de enero en el Hospital Comarcal de Alcañiz. Su nombre es Marcos Gaibar De La Fuente, y es el segundo hijo de los alcañizanos Andrea De La Fuente y Carlos Gaibar.

El nacimiento del pequeño estaba programado para el jueves 4 de enero, aunque finalmente este se adelantó y acabó llegando al mundo dos días antes de lo esperado. «La noche del 1 al 2 ya comencé a notar alguna molestia. Llegamos al hospital y me dijeron que ya había roto la bolsa, por lo que me ingresaron y ya me dijeron que se adelantaría a este día», explica su madre, Andrea De La Fuente.

El pequeño finalmente nació por la tarde con un peso de 2,900 kilogramos en un parto que no tuvo complicaciones mayores. Al ser su segundo hijo, tanto Carlos como Andrea vivieron el proceso «con algo de experiencia» y toda la tranquilidad que se puede tener en estos casos. «Estamos muy contentos, y lo más importante es que todo ha salido rodado y tanto la madre como el pequeño se encuentran bien», señaló el padre, Carlos Gaibar.

A sus padres les alegró mucho que Marcos haya sido el primer bebé nacido este año en el territorio. Los padres también celebraron que este hubiese llegado antes de la llegada de los Reyes Magos, una fecha muy especial que podrán pasar en casa junto a Marcos y su hermano mayor, quien le espera con muchas ganas. «Está muy contento. Hemos hecho ya videollamadas con él y ya ha podido ver a su hermano. Tiene 3 años y medio, por lo que se da cuenta pero todavía es pequeño también. Tiene muchas ganas de verle», añade De La Fuente.

El primer bebé del año de la provincia de Teruel, por su parte, fue una niña que nació a las 12.27 horas de este lunes 1 de enero en el Hospital Obispo Polanco de la capital turolense. El primer bebé nacido este año en toda Aragón también ha sido una niña. Su nombre es Vera y ha llegado al mundo a las 00.03 de este 2024 en el Hospital Universitario Miguel Servet de la capital aragonesa.