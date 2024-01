María Anglés: «El estilismo nunca fue mi primera opción, pero empezaron a llamar y no he parado»

Ahora mismo trabajas en el estilismo de Quevedo, pero no es el único gran artista al que has vestido.

¿Dónde se encuentra la inspiración?

¿Qué está de moda entre los artistas?

Acabas de volver de la gira de Quevedo en Latinoamerica, seis países en dos semanas, ¿Cómo se llega a un trabajo así desde Alcañiz?

Empecé estudiando en Barcelona Diseño de Moda. De allí me fui a Madrid a estudiar un máster en Administración y Dirección de Empresas de Moda. Ese año, entré en una agencia de comunicación que trabajaba con artistas, empezó como un favor ya que muchos eran amigos. Aunque el estilismo no era mi primera opción se acabó convirtiendo en un trabajo y empezaron a llamarme, el boca a boca hizo mucho. Ahora, desde que estoy con Pedro, también uno el estilismo con el diseño, antes de que apareciera él la mayoría eran estilismos.

¿Trabajar con Pedro ha hecho que vuelvas a pensar en lanzar una marca?

Tengo un par de proyectos en mente que no han visto aún la luz, pero tengo una vida demasiado ajetreada. Cuando tenga una pausa me gustaría invertir tiempo en ellos, pero en dos semanas me voy a Miami, Puerto Rico y Colombia, ya me dirás cuando puedo hacerlo (ríe).