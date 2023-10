María José Gascón: «Mi momento de pasear y tomar cafés no ha llegado, el Imserso lo quiero lejos aún»

¿Por qué entró en política?

Ha sido vocacional. Y me ha encantado ser alcaldesa y ser consejera porque he visto el trabajo realizado y con repercusión. En el pueblo, muchos, y en la Comarca, el último fue impulsar ‘Tierra de Centenarias’. Desde pequeñita he tenido de referencia a mi padre.

¿Fue el detonante para dar el paso?

Él tenía mucha inquietud de trabajo a la comunidad y al final entró de concejal. Yo veía la alegría con la que venía a casa contento por cosas que había hecho por el pueblo y me contagié de esa ilusión. Murió en 1995 con parte de la ermita de Santa Bárbara rehabilitada, porque se estaba cayendo. Me presenté y cuando entré seguí por ahí y antes de retirarme rematé con unos baños, que no había. Esa ermita ha sido mi alfa y mi omega.

¿Y cómo lleva el retiro?

¡Uf! No está siendo fácil porque era una forma de vida… Ya tocaba dejarlo pero han sido 24 años de vida plena. En verano tuve un accidente que me ha obligado a reposar, pero también me ha dado para pensar. Sigo teniendo ideas, proyectos… Y morriña. Imagino que me acostumbraré. Eso espero.

¿No ha aprovechado el reposo para leer, por ejemplo?

Mucho he leído. Me gusta, pero más que novelas o autores de moda, prefiero lecturas sobre un tema del que pueda aprender, algo productivo y me ilusione. Si es del chapurriau me lo leo todo.

En casa tampoco estarán muy acostumbrados a tenerla tanto tiempo...

Mi hijo viene mucho a verme porque puede teletrabajar. Y con mi marido quiero viajar preparando la ruta juntos con la complicidad de pareja. Yo el Imserso todavía lo quiero lejos.

¿Y alguna idea para empezar a hacer cuando esté al 100%?

No puedo estar quieta en casa. Quiero seguir sirviendo a la comunidad y ahí están las asociaciones y, especialmente me motiva Afedaba por su ayuda con el Alzhéimer. Perfeccionar idiomas, la UNED… Si tengo que pasear y tomarme cafés lo tendré que hacer, pero creo que ese momento no me ha llegado. A nivel intelectual yo me siento muy activa.

Es que son dos décadas de alcaldesa, consejera, maestra... y frena en seco.

Y ha sido un trabajo muy completo que ahí se queda. Siempre he tenido claro que tenía que posicionar a La Codoñera en los medios por diferentes iniciativas. No es que a mí me guste lucir el tipo en la prensa o la radio, porque además cuesta mucho hasta que te desenvuelves. Se hace por el pueblo.

Y creo que todo eso va a quedar para los anales de la historia.

Ese mi proyecto más inmediato. Estoy recopilando una hemeroteca de lo publicado en estos años de y sobre La Codoñera. Se imprimirá en tomos con una buena edición.

¿Y cómo ha combinado todo con la docencia de infantil y primaria?

¡Fui tan feliz…! Estuve en varios colegios y cuando obtuve plaza en Alcañiz me instalé allí, pero con idas y venidas continuas al pueblo. Estuve en el Palmireno y luego en el Emilio Díaz (ahora Concepción Gimeno). He tenido una vida llena… Frenética. Hubiera hecho lo mismo sin ninguna sigla. Todo lo he hecho con un sueldo de 0 euros porque he vivido de mi trabajo, no de la política.

¿Lastra? Al final los alcaldes son los que responden ante el pueblo.

Estás en medio. Un alcalde es un peón de los de arriba, de los ‘jefecillos’ que sí buscan su bienestar, su voto y su sueldo, y los del pueblo te exigen a ti. En comunidades pequeñas especialmente, tener que llevar un signo político no es favorable. Servir a la comunidad sin pertenecer a ningún partido sería sublime, y más ahora que la política está mal entendida.

Sus inicios tampoco serían fáciles.

Diferentes. Entonces apenas había mujeres en política y estaba sola en reuniones. Eso me reafirmaba en mi papel de mujer y reivindicativa. He sido muy rebelde siempre.

Un legado de tantos que deja es la Semana Cultural. ¿Por qué?