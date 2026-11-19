Los doctores Alberto Moreno y José Ignacio Barranco han sido los cirujanos que han tenido la suerte de poder estrenar la nueva tecnología, aseguran sentirse muy contentos del avance tecnológico porque supone mejor recuperación para los pacientes. «Es una tecnología puntera», reconocían ante los micrófonos de Radio La Comarca.

Si bien esta semana se han dado las primeras intervenciones, para llegar a este momento ha hecho falta mucha preparación previa. Los especialistas cuentan que el entrenamiento «no se hace de un día para otro». «Habíamos hecho mucho trabajo de simulación en modelos experimentales, en simuladores virtuales, en pollos, en cerditos vivos, incluso en modelos experimentales de cadáver humano para poder hacer una cirugía en un paciente humano», enumeran.

La propia consola del robot cuenta con infinidad de ejercicios para entrenar a los médicos. «Es casi como un videojuego», bromean. Además de la formación, también se han realizado estancias en el Hospital de Manresa, donde el doctor Collera cuenta con uno de los equipos con más experiencia en esta disciplina, y a Gante, en Belgica, para conocer el propio robot. Además, el servicio de enfermería ha contado con su propia formación en Madrid. Por el momento, los especialistas en Urología ya han comenzado con la formación para empezar a operar a partir del próximo año.

Los pacientes sin embargo, no lo supieron hasta una vez concluida la intervención. «No les dijimos a los pacientes que eran los primeros, porque una operación ya conlleva nervios. Sabían que se les iba a operar por robot, pero no que iban a ser los que estrenaban la maquina», comentan los cirujanos. Hasta ahora esta tecnología solo estaba disponible en los Hospitales Miguel Servet, en el Clínico, en el Obispo Polanco de Teruel y el San Jorge de Huesca.

Las operaciones con robot pueden estar llamadas a suplir la mayor parte de las laparoscopias. «Hemos empezado con la hernia y la vesícula pero la intención es poder ampliarlo al colón, al estómago y a casi cualquier cosa que se pueda operar por laparoscopia», añaden los cirujanos. La cartera de servicios crecería todavía más si el centro contará ya con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) abierta. Así en cirugías más complejas, si bien las operaciones se podrían hacer en el centro bajoaragonés, la recuperación posterior obliga a seguir con la derivación de los pacientes a los centros de Zaragoza.

El cambio no es casual los especialistas defienden que los beneficios «son mucho mayores» para los pacientes. «El robot supone muchísimo menos sangrado pero también una imagen tridimensional perfecta con un detalle que no podemos tener de ninguna otra forma», explican.

Los médicos han querido agradecer la implicación de todos los miembros del equipo que ha participado en esta primera intervención y que incluye tambien a enfermeras, celadores, anestesistas, técnicos, auxiliares... «Nosotros somos los que ponemos el rostro pero nuestro equipo de enfermería ya llevaba una hora y media allí preparando el quirófano para poder hacer la operación», concluyen.