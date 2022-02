Mariano Esteban Barco: «Actuar en el Auditorio será especial… Es volver a casa»

Mariano Esteban Barco (Calanda, 1994) continúa avanzando en su imparable carrera musical y en abril se incorporará como oboe solista en la Rundfunk Sinfonieorchester Berlin. Lo hará después de haber superado con éxito la audición pero antes hará un alto para actuar el domingo en Zaragoza. Figura como oboe solista del concierto ‘Mozart & Dvorák’ que dará la Orquesta Reino de Aragón en el Auditorio a partir de las 11.30.

Las entradas están a la venta online desde la web del Auditorio y a estas alturas el evento ya presenta una ocupación media. Para el joven calandino este concierto es especial por varios motivos. «Podrá venir mi familia y mis amigos, que solo me han visto actuar a través de vídeo. Cuando me propusieron el concierto hace un par de meses me puse con ello, para mí es importante, es como un regreso a casa», sonríe desde Berlín. Desde que salió de España no ha tocado en tierras aragonesas y lo hará arropado por la orquesta con la que ha actuado como un miembro más.

En estas semanas combina los ensayos del concierto con todo el trabajo que lleva entre manos, además de preparar los próximos proyectos. Tras el concierto de Zaragoza, que prevé interpretar en junio en Berlín, Esteban marchará tres semanas a Israel donde tocará con la filarmónica del país. «La música en Alemania se paralizó más tiempo que en España y ahora vienen muchos proyectos y estoy muy contento», añade. El confinamiento lo pasó en Calanda, donde exprimió el tiempo. «Pasé tiempo ayudando a mi padre en el campo, y estuve con la familia y con los amigos, ese tiempo no me lo quita nadie», dice.

El origen: crecer en una familia enamorada de la música

Es en Calanda donde empezó todo por el amor de sus padres a la música. «No se dedican a ello pero les encanta. Nos apuntaron a los tres hermanos y los tres hemos hecho carrera musical porque nos gusta», sonríe. Sus inicios están en la Asociación Musical Gaspar Sanz de Calanda con saxofón antes de continuar en el Conservatorio de Alcañiz ya con oboe. Cuando tenía 10 años, Miguel Enguídanos, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Castellón, se fijó en su talento y comenzó a estudiar con él y con Vicente Llimerá, catedrático en Valencia. Tras años de viajes con sus padres desde Calanda, se instaló a cursar el Bachiller en Castellón. Estudió la carrera en Valencia con el último año en la Escuela Reina Sofía de Madrid con diploma al alumno más sobresaliente de su cátedra.

En 2017 su destino ya fue Alemania con un máster en la Hochschule für Musik und Theater de Rostock. En 2018 obtuvo el contrato de oboe solista en la Deutsche Oper en Berlín. En abril se incorporará a la Rundfunk Sinfonieorchester. «Si tras un año mis compañeros quieren que siga, tendré mi plaza», concluye.