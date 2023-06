Marie Claire liquidará la empresa e iniciará un ERE en 10 días ante la falta de inversores

La histórica empresa textil Marie Claire ha comunicado a los trabajadores que en 10 días liquidará la empresa e iniciará un ERE total ante la falta de inversores. El lunes se mantuvo una reunión entre trabajadores y la empresa, donde los sindicatos pidieron mantener, al menos, el 30 % de la plantilla, mientras que la empresa explicó que todavía no se ha encontrado un inversor que permita comenzar la campaña de invierno con garantías y con ello reconducir la situación y asegurar el trabajo de los 280 trabajadores afectados de las comarcas de Els Ports, Maestrazgo, Maestrat y Gúdar Javalambre. Sin embargo, desde la empresa confían en encontrar la esperada fuente de capital en el último momento.

La cuenta atrás aprieta cada vez más, y el futuro de la planta de Vilafranca se decidirá finalmente el 30 de junio, día en el que se iban a reincorporar los afectados por el actual ERTE. Si en este lapso de tiempo, tanto la textil como los sindicatos no llegan a un acuerdo, Marie Claire irá a un concurso de acreedores y cerrará sus puertas definitivamente.

La reunión entre los sindicatos UGT y CCOO con la compañía no dejó satisfecha a ninguna parte. Los representantes de los trabajadores entienden que se está forzando a firmar un acuerdo que supondría un ERE y una indemnización mínima que no sería la solución, y piden también mantener, al menos, la mínima plantilla para seguir la producción. «Hicimos una propuesta para seguir trabajando y desde la empresa no entraron ni a valorarlo, sería mantener un mínimo de 70 trabajadores en producción y 30 en oficinas y promotoras con la intención de ir en aumento después, pero si paramos, sí que es más difícil volver», ha explicado Cándido Andrés, miembro del comité de empresa y teniente de alcalde en Vilafranca.

A la espera de un acuerdo, las dos partes han acordado una nueva reunión el miércoles para llegar a una conclusión final, e intentar ver si definitivamente llega el ERE de extinción que pondría el punto y final a un referente industrial en Els Ports y el Maestrazgo, hecho que llevaría también a la necesidad de un Plan Industrial en la comarca.