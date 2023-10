Marina Lop, propietaria de Lopsport: «Los clientes tienen que responsabilizarse para que el pequeño comercio siga abierto»

¿Cuánto tiempo lleva la tienda abierta?

Desde 1984 cuando abrimos hasta el día 30 de octubre que fue nuestro último día abiertos al público. Han sido casi 40 años de trabajo.

¿Cómo han sido estos años?

Hemos tenido de todo, la verdad. La tiendas siempre tienen subidas y bajadas, todos los negocios en realidad, pero la verdad es que ahora es cuando más contenta he estado y es cuando más estábamos trabajando. He decidido cerrar la tienda por motivos personales y familiares, pero no malos, sino que lo quiero dejar ya. Estoy en un momento de poder disfrutar del tiempo, de mi tiempo. Pero claro, durante tantos años tuvimos de todo.

¿Qué planes tienes para estos años de jubilación?

Todo el mundo me pregunta: ¿Qué vas a hacer?, ¿te vas a aburrir? Estoy segura de que no me voy a aburrir. Los planes que tengo no son cosas muy concretas, sino que quiero descubrir y disfrutar de mi tiempo con la gente que quiero. Se que voy a estar muy feliz si puedo ir a tomarme una cerveza con mis amigos, un café de una hora con quien me de la gana, o irme a ver a mi padre al pueblo. Son esas pequeñas cosas sin horario, quiero poder disfrutar del día a día. Aunque claro está que también me apuntaré actividades y me dedicaré a las cosas que siempre me han gustado.

¿Han seguido viniendo los vecinos del Bajo Aragón a comprar en el pequeño comercio estos años?

Sí. Estoy súper agradecida porque he seguido teniendo a los clientes de siempre, a clientes nuevos de Alcañiz y de toda la comarca. Me gustaría aprovechar desde aquí para poderles dar las gracias. Toda la gente que ha pasado por la tienda y que ha seguido viniendo durante estos 40 años son los que nos han permitido llegar hasta ahora y cierro la tienda muy agradecida con todo el mundo.

Con el cierre de Lopsport quedarán muy pocas tiendas deportivas en la comarca...

La verdad es que sí. También he de decir que yo no cierro por no tener trabajo, cierro porque quiero enfocar mi tiempo en otra cosa. Creo que también es importante tener presente que la responsabilidad de que el comercio y los servicios sigan adelante es un poco de todos. Somos el alma de la población y de la comarca y creo que a nivel usuario hay que ser responsables. Que una población no tenga comercios y no tenga servicios porque los usuarios no consumen es muy triste y así los pueblos acaban por quedarse vacíos, algo que ocurre en muchos municipios pequeños.

Esta fue una de las primeras tiendas en vender a través de Amazón. ¿Cómo ha sido este proceso?

Amazon es un gigante que exprime, pero en su momento a mí me fue muy bien. Tuvimos bastante venta y con la llegada de la pandemia fue lo único de lo que pudimos tirar porque aunque la tienda física estaba cerrada, si que estaba permitido vender por internet. Siempre hemos tenido un poco de amor-odio. Sí que es verdad que cuando pasó la pandemia lo dejé y me dediqué únicamente a la tienda física porque siempre hemos tenido bastante faena y nos va muy bien.

¿Cómo recuerda los tiempos malos?

Los tiempos malos son muy malos porque hay crisis mundiales y claro, eso nos afecta a todos. Los autónomos somos los que más padecemos porque, por ejemplo, un funcionario sigue con su sueldo. En casa hemos tenido de todo pero la verdad es que el autónomo, si no vende, no factura y no puede pagar. Y si no llegamos es complicado, pero a los empleados hay que pagarles igualmente y ayudas tenemos pocas la verdad.

Y en cuento a los buenos, ¿algún momento que recuerde con especial cariño?

En 40 años pasa tanta gente por la tienda que es complicado quedarse con uno. Recuerdo mucho cuando se celebraban las carreras urbanas, te ponían las vayas delante y había mucho ambiente, haber vivido esas cosas siempre es interesante. Siento más cariño por los recuerdos de ahora, cuando me encuentro con la gente y me dicen que me van echar de menos.

Han estado casi 40 años en la avenida Aragón, una de las principales arterias comerciales, ¿Cómo ha ido cambiando?

Ha cambiado muchísimo. Antes era como estar a las afueras y ahora, sin embargo, está claro que es la vértebra principal de la columna de Alcañiz. Ahora si quieres ver gente tienes que ir a la Avenida. el cambio ha sido importante. Indiscutiblemente esta centralización nos ha beneficiado porque una tienda funciona donde hay mucho movimiento. Sobre todo, que te pase gente por la puerta es lo que funciona.

¿Qué va a pasar a partir de ahora con la tienda?