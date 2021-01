Marta Fuertes, una artista multidisciplinar

La alcañizana Marta Fuertes Torrijo es una artista multidisciplinar que combina los procesos creativos con la docencia y también con la investigación de su tesis doctoral. Dibujo, pintura, murales, instalaciones, textil… En estos momentos siente la creación artística con una intención mucho más vivencial, sensorial y meditativa; de conexión consigo misma. A diferencia de sus inicios, no busca tanto reflexionar con las obras desde lo mental (denuncia social, política,…) sino que ahora tiene la intención de vivir su creación como si fuera parte de su vida. Como una experiencia más como la naturaleza, el deporte, la cocina, las clases de cerámica… en las que involucra su cuerpo y lo sensitivo en la creación y en su manera de vivir.

Tiene 37 años y gran parte de su carrera ha estado marcada por el trabajo colectivo, que define como muy enriquecedor. Su familia es natural de Teruel y llegó a Alcañiz de pequeña. Aquí se crió hasta que se marchó para estudiar Bellas Artes a Barcelona, ciudad en la que sigue. Era buena estudiante y empezó el Bachillerato de Ciencias pero vio lo que disfrutaban en la rama Artística y tuvo «una corazonada»: «Mi hermana ya había cursado esta carrera y la admiraba mucho y además, todos me insistían en que hiciera una cosa y quise rebelarme. He sido siempre una persona muy exigente y trabajar la parte sensitiva me ha ayudado a vivir lo que me rodeaba. A parte, he tenido siempre un entorno muy creativo en Alcañiz». Una de sus amigas, Lydia Vera, es la siguiente protagonista de la sección.

pintura sobre foto del proyecto Serving Face / M.F.

Comenzó con una amiga de la carrera, la mallorquina Mariema Soler, trabajando en un colectivo al que llamaron ‘Las Taradas’ de 2007 hasta 2018. Trabajaron el cuerpo, el género, la imagen social y los estereotipos vinculados al físico y el género. Utilizaron muchos lenguajes pero sobre todo el dibujo entendido de una forma muy amplia: aplicado a piezas de ropa, servilletas, paredes,…también instalaciones con sonido y vídeo. Participaron en exposiciones colectivas entre las que destacan la realizadas dentro del proyecto ‘Tabula Rasa’ que viajó por Palma de Mallorca, Finlandia y Países Bajos. También las de las galerías Hartmann y Ferran Cano de Barcelona, las promovidas por el Consell de Mallorca de ‘Noves presències’ y los festivales del Bac! en el CCCB de Barcelona, entre otras.

Recibieron también tres premios en el III Certamen de Artes Plásticas Dijous Bo con parte del proyecto Gula y en el Certamen de Instalaciones Mujer del Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte de Madrid se galardonó una exposición para el Día contra la Violencia de Género. También recibieron la beca de la Diputación de Teruel que les dió soporte económico durante dos años para elaborar sus proyectos.

Aunque la amistad continúa, la relación profesional de ‘Las Taradas’ se encuentra en ‘stand by’ después de 11 años ya que Marta reside en Barcelona y Mariaema en Mallorca.

Frame del vídeo Serving Face

La alcañizana en paralelo también ha emprendido otros proyectos. Trabajó con su expareja, Joan Tarragó, ilustrador y pintor de murales. Juntos elaboraron murales decorativos en espacios de Barcelona especialmente y también en Asia. Viajaron por Thailandia y Laos intercambiando piezas murales por alojamiento, comida e incluso un curso de submarinismo.

En la naturaleza con una de sus creaciones / M.F.

En esta última etapa Marta ha tenido bastante interés en investigar y trabajar piezas téxtiles y de forma natural surgió el proyecto Slooow Project. A raíz de publicar imágenes de piezas en el perfil de Instagram @slooow_project le han surgido encargos y talleres, con los que está muy satisfecha por la relación que se establece en los espacios comunes de creación.

Detalle de un tapiz / M.F.

Al mismo tiempo desde 2010 compagina el arte con la docencia y su tesis doctoral. Imparte clases en la Universitat de Barcelona y en la Escuela Massana de Arte y Diseño.

Desde el año pasado se está dedicando más tiempo para meditar sobre su vida y sus procesos creativos viviendo una «catarsis física y emocional» por la que necesita estar más consigo misma y recuperarse también de un problema de salud. Ahora ha vuelto a dibujar y realizar algún encargo aunque de forma muy diferente a su época en ‘Las Taradas». Produce con una intención más «vivencial».