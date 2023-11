Marta Sancho: «Me gusta ir a cazar. Empecé a los 14 años con mi padre. Ahora salgo con amigos y mi marido»

¿Por qué entró en el mundo de la política?

No hubo un motivo especial. Siempre he estado muy implicada en varias asociaciones del pueblo. En 2011 decidí entrar en las listas del PAR para realizar esa misma función, pero esta vez desde la perspectiva de un Ayuntamiento.

¿Sus orígenes están en Alloza?

Así es. Salí a estudiar fuera, pero volvía todos los fines de semana o en fiestas destacadas. He sido tan feliz aquí, que quiero que ahora mis hijos también lo sean. Por eso uno de mis objetivos es que nuestros vecinos y sus familias se puedan quedar a vivir en el pueblo.

¿Qué estudió y dónde?

¿Y ahora de qué trabaja?

Me dedicaba a lo que estudié, la Farmacia, pero hace ya algunos años comencé a trabajar como agricultora ganadera. Ahora tengo ovejas y una explotación.

¿Por qué decidió adentrarse en este sector?

Mi marido se dedicaba a ello, y yo siempre intentaba ayudarle en lo que podía. Un día decidí ser autónoma, disponer de mi tiempo. Elegí este oficio porque me lo permitía y me gustaba.

¿Es sacrificado?

Como cualquier otro trabajo, aunque hay que tener en cuenta que la ganadería de ahora no tiene nada que ver a la de años atrás. Antes uno tenía que estar con un palo y dando vueltas todos los días en el campo. Ahora los sistemas de trabajo han cambiado y las instalaciones se han mejorado.

¿Sigue siendo una profesión demasiado masculinizada?

¿Cómo lo compagina con sus responsabilidades en el Ayuntamiento?

Hago malabares (ríe). Atiendo todos los días a los animales por la mañana, y por la tarde me dedico al resto de tareas. Todo ello con dos niños que se portan medianamente bien y me dejan hacer mucho, y gracias al apoyo de mi marido y mis padres.

¿Qué proyectos plantea para Alloza?

En su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer?

Disfruto pasando tiempo con mi familia y amigos, pero también me gusta mucho ir a cazar.

¿Cómo empezó esta afición?

Pertenezco a la Sociedad de Cazadores de Alloza, y, como me casé con un olietano, también a la de su pueblo. En mi casa es algo que hemos hecho siempre. Cuando tenía 14 años comencé a salir con mi padre, luego otra temporada con amigos y ahora con mi marido.

¿Existen prejuicios ante esta práctica?

La caza es algo totalmente necesario en el medio rural. Creo que ejercemos un control cinegético que evita el daño que muchas especies podrían ejercer sobre los cultivos de la zona. Por el momento aquí no tenemos conejos, pero tanto estos como los jabalíes serían un gran problema si no se controlasen. Creo que quien no entiende realmente este tipo de controles es la gente de la ciudad.