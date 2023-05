Maru Díaz: «No somos el socio que el PSOE quería pero sí lo que Aragón necesitaba. Esperamos continuar siéndolo»

Podemos Alianza-Verde ha celebrado este jueves en Alcañiz su último mitin electoral antes de la cita con las urnas. En el acto han intervenido Marta Prades, candidata de la formación morada a la alcaldía en la capital del Bajo Aragón, Diego Bayona, cabeza de lista del partido a las Cortes por Teruel, y la candidata para presidir el Gobierno de Aragón, Maru Díaz. La líder regional del partido ha iniciado su intervención asegurando que este 28M «nos estamos jugando el futuro», un futuro del que, ha criticado, «el PSOE solo se acuerda en campaña, se vuelven de un rojo reivindicando nuestras leyes y políticas, pero luego tienen las manos atadas cuando les suena el teléfono, impidiéndoles hacer políticas valientes pensando en el futuro».

Díaz también ha querido destacar «hitos» con los que ya cuenta la ciudad: «Alcañiz dispone del primer circuito de Moto GP 5G de toda Europa donde van a venir a ensayar y va a aportar riqueza más allá de un único fin de semana al año». Asimismo, Echando la vista atrás en estos cuatro años de legislatura, Díaz ha puesto en valor que «no somos el socio que el PSOE quería, pero éramos lo que Aragón necesitaba». Y espera poder seguir siéndolo, porque «de ello va a depender que gobiernes los amigos de los fondos buitre o los que defendemos el derecho a la vivienda; los que apoyamos la subida del SMI o los que la votan en contra».

Echando la vista atrás en estos cuatro años de legislatura, la elegida por Podemos-Alianza Verde para conseguir la llave del Pignatelli ha puesto en valor que «no somos el socio que el PSOE quería, pero éramos lo que Aragón necesitaba». Y espera poder seguir siéndolo, porque «de ello va a depender que gobiernes los amigos de los fondos buitre o los que defendemos el derecho a la vivienda; los que apoyamos la subida del SMI o los que la votan en contra».

Marta Prades, por su parte, ha destacado que, el PSOE y PP se pelean por quién trajo proyectos como la UNED cuando asegura que Podemos «fue la única que tuvo la propuesta en la anterior campaña». La líder de la formación en Alcañiz ha defendido entre sus líneas de trabajo la creación de una oficina de la brecha digital, una comunidad energética local o puntos de recarga de vehículos. A ello se le suman servicios sociales gratuitos para facilitar la conciliación como aulas infantiles de atención temprana o una residencia. «Defendemos lo público porque es lo que garantiza un servicio justo e igualitario para todos», ha expuesto.

Críticos en materia de sanidad

La alcaldable en el Bajo Aragón también ha criticado que el PP de Alcañiz diga «que van a contratar sanitarios porque un ayuntamiento no tiene esa competencia y porque si en algo se tiene que avergonzar el Partido Popular es en las políticas de sanidad«. También ha juzgado a Teruel Existe, a quién acusan de «navegar entre la ambigüedad», recordando que no apoyaron la Ley de Eutanasia ni la reforma de la Ley del Aborto: «Teruel Existe ya sabemos que puede pactar con la derecha, es un voto que no garantiza ni derechos ni gobiernos progresistas».

Igualdad y medio natural

Durante el acto, el ex director general de Medio Natural, Diego Bayona, ha sacado pecho y ha puesto como aval su gestión en materia de medio ambiente. Entre las medidas que ha destacado, la aprobación de los planes Red Natura 2000 o un operativo de incendios «digno». «Hemos puesto el foco en la defensa de nuestros paisajes contra las renovables, no reblamos y nadie nos va a dar ejemplo cuando hemos salvado en 4 años lo que nadie ha hecho en 40». También ha asegurado que se debe defender «desde dentro» y «poniéndose de frente» por la Canal Roya, el Maestrazgo, el lobo y por La Red Natura 2000. Bayona también se ha dirigido a Teruel Existe: «si vienen a salvar el medio ambiente bienvenidos, nos entenderemos, si vienen a hacer políticas conservacionistas con el PP que se aparten y nos dejen trabajar». Bayona ha concluido al grito de: «A nosotros, lecciones de medio ambiente, nadie».

Bayona ha puesto la gestión ambiental llevada a cabo como aval en las elecciones. /N.A.

El acto ha sido presentado por Jorge Tabuenca, número dos al Ayuntamiento de Alcañiz. Él mismo ha recordado la historia del círculo de Podemos del municipio, «en el escenario de los mayores recortes de la democracia de la mano de M.Rajoy». Entonces comenzó a surgir el movimiento 15M en toda España «y, en Alcañiz, también nos lanzamos». Tabuenca ha recordado orgulloso «aquellos momentos emocionantes en los que teníamos la amenaza de la gestión público-privada del Hospital de Alcañiz, que vencimos gracias a la presión social».

«La gente corriente que no tenemos grandes herencias peleamos por dejarles a nuestros hijos un futuro con servicios, sin guerras y con un planeta limpio, eso solo lo garantiza Podemos», ha concluido Maru Díaz, quién, con una proclama de «sí se puede», ha hecho revolucionar el liceo que ha comenzado a aplaudir y vitorear enérgicamente.