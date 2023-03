130 personas asisten a la charla-coloquio ‘Fotografía del Medio Rural’ en Montalbán organizada por el MAR

Unas 130 personas participaron este sábado en Montalbán en la mesa-coloquio ‘Fotografía del Medio Rural’ organizada por el Movimiento de Acción Rural, en colaboración con el Ayuntamiento. El salón de actos del Espacio Ítaca fue punto de encuentro de diferentes ponentes que expusieron los problemas y posibles soluciones que enfrentan varios sectores: sanidad, transporte sanitario urgente, transporte por carretera, seguridad y servicios financieros.

Jesús Caballero, médico de familia y miembro de ADSPA, alertó del riesgo de que «la gente deje de creer en la sanidad pública» y de la «planificación consciente de la privatización» de la misma existente «desde hace años». Explicó que Aragón tiene una tasa de médico por habitante «más alta que la media Europea», pero gran parte escogen especialidades «en los grandes hospitales», habiendo un déficit en Atención Primaria. «El problema es que el sistema decide no planificar para que los médicos que hay se queden en Atención Primaria. Habría que hacer una modificación del marco legislativo que permita cubrir la necesidad de médicos de familia», destacó. Se refirió a la situación de varios centros de salud como el de Utrillas o Ejea, y se centró en el trabajo que realizan los médicos de Atención Continuada, cuyas plantillas están incompletas.

Por su parte Pedro Royo, secretario del Comité de Empresa del Transporte Sanitario Urgente, analizó el plan de emergencias del Gobierno de Aragón, defendiendo que las UVI Móviles de los Hospitales de Alcañiz y Teruel «cuenten con médicos las 24 horas». Asimismo se refirió a los servicios de Soporte Vital Básico, que serán apoyados por los vehículos de Protección Civil, y mostró «incertidumbre» sobre cómo se va a poner en práctica estos recursos. «Es preocupante no saber con exactitud qué es lo que va a funcionar a partir del día 1 de junio», remarcó. Para el representante del sector del transporte sanitario urgente la «mejor solución» es que las SVB estén activas las 24 horas «en todos los casos». También recordó que desde el Comité se ha solicitado la internalización del servicio.

Raúl Gómez, delegado en Teruel de la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC), habló sobre la situación de la seguridad ciudadana en la zona rural y del déficit de agentes. «A la gente joven no le llama venir a Teruel, porque busca sitios más grandes y con más medios, busca especializarse y realizar cursos, algo que aquí no pueden ante la necesidad de agentes en las calles», explicó ante los presentes. También denunció «el mal estado» de los cuarteles y la necesidad de renovar la flota de vehículos en Seguridad Ciudadana. Como solución señaló la necesidad de ampliar la plantilla a nivel nacional. «De momento se ha planteado la necesidad de unificar los cuarteles más grandes, cerrando los cuarteles más pequeños. Así habrá menos burocracia y más efectivos por las calles», opinó, aunque matizó que no es «la mejor solución» ante el cierre de los pequeños cuarteles. Para concluir añadió la necesidad de implementar «preferentes» para los profesionales con destinos en el medio rural.

Por su parte José María Merino, presidente de la Comarca Cuencas Mineras, hizo varias aportaciones sobre la situación de la posible retirada de paradas de la línea estatal transporte público, ante el nuevo mapa concesional que se prepara. Explicó que desde el primer momento en que se tuvo constancia de esta posibilidad, concretamente en la línea Teruel-Reus, desde la presidencia comarcal se mantuvieron 5 reuniones con el subdelegado del Gobierno. «En todo momento la explicación que se nos ha dado es que se trata de un borrador para negociar al año que viene con las Comunidades Autónomas, tanto desde Subdelegación como desde el Ministerio», explicó Merino. «Si alguien compra un billete en Reus para venir a Montalbán, parece difícil que lo dejen en Alcorisa, pasando por Montalbán», enfatizó el presidente, y pidió aplicar el «sentido común». «Si hay gente para y si no, no para. Se mantiene el mismo trazado, no tiene sentido eliminar nada», ratificó. El presidente comarcal explicó además que se mantuvieron varias conversaciones con el Gobierno de Aragón y que se mostró dispuesto a aumentar el número de líneas para que «ningún pueblo se quede fuera de una línea estatal de autobús». «Si alguien quita una parada de autobús esta comarca se pondrá en frente de quien haga falta», advirtió, pero pidió «prudencia» hasta conocer la situación definitiva.

Por último, Tamara Tipriana, Coordinadora de Servicio Sociales de la comarca, hizo un análisis de la situación de los servicios bancarios en el territorio, en representación del MAR. Señaló que de los 236 pueblos de Teruel, 145 no disponen «ni de banco ni de cajeros«. «Teruel solo cuenta con 51 pueblos que tienen cajero», matizó. Todo ello se agrava con la mayor parte de población envejecida, ya que «el 50% de ella declara que no recibe ningún tipo de ayuda» para hacer todos los trámites electrónicos relacionados con la banca. El déficit de la conectividad en los pequeños núcleos pequeños es otra de las circunstancias negativas que impiden las tramitaciones telemáticas. Algunas de las soluciones que se han planteado ha sido el convenio con Correos, carteros rurales, o disponer de dinero en efectivo en las tiendas, algo que «no es suficiente», en su opinión. «Mucha gente viene a los Servicios Sociales a plantearnos que tienen que hacer trámites electrónicos y que no tienen ni medios ni el conocimiento», enfatizó Tripiana, lo que a la vez puede aumentar el riesgo de «engaños» telemáticos.

Chema López Juderías, Director del Diario de Teruel y Iulia Marinescu, responsable de informativos del Grupo La Comarca, fueron los encargados de moderar la mesa. Al finalizar numerosos espectadores plantearon preguntas a los ponentes. El acto concluyó con una actuación musical del grupo ‘Los Solos’ para reivindicar «el derecho de vivir en los pueblos». Desde el Movimiento de Acción Rural hicieron un balance «muy positivo» del encuentro y la asistencia conseguida. «Con estos actos queremos que se tenga en cuenta a la comarca de Cuencas Mineras. El MAR somos todos, nosotros organizamos los actos y la gente se implica en lo que le preocupa», destacaron.

Por su parte el alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez, asistente al acto, celebró la alta asistencia. «Ha sido una gozada ver el salón lleno y que los ponentes hayan podido dar su punto de vista de los temas que nos preocupan. Hay que seguir reivindicando, los pequeños recortes para los pequeños pueblos, se convierten en grandes recortes», enfatizó. Entre el público también estuvo presente la senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín.