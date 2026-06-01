Más de 150 escolares del medio rural turolense ponen a prueba sus robots tras meses de aprendizaje

Más de 150 escolares de siete centros de la provincia de Teruel han participado en el torneo de Ruralbotic, una iniciativa de la Fundación ASTI, desarrollada con el apoyo de la Diputación de Teruel y Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank, cuya red de oficinas permite detectar las necesidades sociales y canalizar las ayudas, que promueve la formación en competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre los niños y niñas de Primaria del entorno rural.

Durante el curso, los alumnos han trabajado con kits de robótica y materiales didácticos diseñados para introducirles en el mundo de la tecnología, favoreciendo el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo. Además, el programa ha incluido formación específica para los docentes, con el apoyo continuo del equipo de la Fundación ASTI. El objetivo del programa, que celebra su quinta edición, es reducir la brecha de oportunidades educativas entre el medio urbano y el rural.

El evento ha contado con la asistencia de Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel; la diputada de Educación Anabel Fernández; José Luis Castán, director del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel; Pablo de Jaime Ruiz, jefe de la Unidad de Programas Educativos del Servicio Provincial de Teruel; Rosa María Sánchez, delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel; el responsable de Acción Social de la Dirección Territorial Ebro, Jorge García Cabanes; y Rubén Martínez, director Ejecutivo de la Fundación ASTI.

“La verdad es que yo tengo muy claro que lo que necesitamos es que el medio rural tenga las mismas oportunidades que el medio urbano. Que los jóvenes que se educan, que se forman en el medio rural, tengan acceso también a lo mismo que en el medio urbano”, ha expresado Juste durante el evento.

Los centros que han participado formado parte de Ruralbotic durante este curso han sido el CRA Somontano Bajo, en Aguaviva; el CRA Martín del Río, en la localidad del mismo nombre; CRA Pórtico de Aragón, en Rubielos de Mora; el CRA Turia, en Tramacastiel, el CRA Cuna del Jiloca, que cuenta con alumnos de Santa Eulalia del Campo, Villarquemado y Villafranca del Campo; el CRA Campo de Bello, donde están escolarizados alumnos de Odón, Bello y Torralba; y el CRA Maestrazgo – Gúdar Mosqueruela, en Mosqueruela.

La final, celebrada en el Palacio de Exposiciones de Teruel, es el colofón a meses de trabajo en las aulas. Una jornada lúdica, donde los estudiantes se han encontrado con todos los alumnos participantes y han presentado y puesto a prueba sus robots en diferentes desafíos, aplicando los conocimientos adquiridos en un ambiente lúdico.

Tras una demostración de los alumnos y su trabajos, se ha procedido a la entrega de los reconocimientos en el salón de actos. Los ganadores de esta edición han sido los siguientes: en primer lugar, el CRA Pórtico de Aragón con el equipo “Cyber Titans”; En segundo lugar, el CRA Turia con el “Equipo 4”; y en tercer lugar, el CRA Somontano – Bajo Aragón con “Los Super Robots”.

La Fundación ASTI nace en 2017 de la toma de consciencia de los importantes desafíos que plantea la era de transformación digital, en un momento en que la industria cada vez encuentra más dificultades para encontrar perfiles STEM y sabiendo que los y las profesionales del futuro serán esenciales para seguir avanzando en esta transformación. Con el objetivo de capacitar al alumnado en competencias clave para los empleos del futuro, la Fundación ASTI desarrolla diversos programas a lo largo del año enfocados a distintas audiencias, como STEM Talent Girl para despertar la vocación en ciencia y tecnología de las niñas y jóvenes a lo largo de su proceso educativo; Ruralbotic, que acerca la robótica y la tecnología en general a las niñas y niños de la España con menos población, impulsando la igualdad de oportunidades o ASTI Robotics Challenge, una experiencia de robótica educativa dirigida a adolescentes y universitarios.