Más de 160 entidades de toda España se adhieren a la manifestación del 16 de octubre por las renovables

Un total de 162 de todo el país se han adherido ya a la convocatoria de la plataforma Alianza Energía y Territorio -Aliente- de manifestación en Madrid el próximo 16 de octubre para protestar por la falta de una planificación y ordenación del territorio y por la manera en la que, a su juicio, se están planteando centenares de proyectos eólicos en toda la España Vaciada. La movilización cuenta, entre otros participantes confirmados, con la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, y que asistirán a la manifestación. La marcha reivindicativa partirá de la Glorieta de Atocha a las 17.00 y, a falta de confirmación, se dirigirá por hacia la céntrica Puerta del Sol.

Desde la plataforma denunciaron que además de las empresas, el Ministerio y en este caso el Gobierno de Aragón, «no están hablando» con los territorios afectados. Asimismo, denunciaron que «inexplicablemente» no exista una ordenación del territorio a la hora de instalar «gigantescas» torres y líneas de alta tensión, tal y como sí se hace en otras infraestructuras esenciales como las carreteras o el ferrocarril. «Estamos denunciando que las renovables, planteadas así, no aportan ningún cambio de modelo productivo respecto a lo anterior. Es un modelo meramente especulativo y en el que curiosamente no existe ningún tipo de planificación», manifestó Luis Bolonio, portavoz de Aliente, quien añadió que el caso del Matarraña es «delirante» por su ejemplo de sostenibilidad y por, a su juicio, la «agresión» al paisaje que se está planteando.