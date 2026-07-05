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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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05 JUL 2026|

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Más de 30 expositores hacen viajar a Maella al pasado en la X edición de su Mercado Medieval

FOTOGALERÍA. Los productos locales vuelven a ser protagonistas con aceites, vinos, cavas, vermús, almendras y otras elaboraciones de proximidad

Durante todo el fin de semana ha habido animación medieval en las calles. / M.M.R.
Durante todo el fin de semana ha habido animación medieval en las calles. / M.M.R.

Marina Monreal05 07 2026

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ActualidadCultura y OcioGastronomía

Un caballero medieval subido a sus zancos, acompañado de su ayudante, fue el encargado durante este fin de semana de guiar y dar indicaciones a los visitantes que se acercaron a la X Feria Medieval y III Feria de Productos Típicos de la Tierra de Maella. La cita sacó a los vecinos a la calle a pesar de las altas temperaturas y llenó de vida la plaza de la villa.

La feria se inauguró este sábado con la presencia de las Maellanas de Honor de 2025, la corporación municipal, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Carmelo Pérez; y el presidente de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, Javier Nicolás.

La alcaldesa de la localidad, Mireia Bondia, aseguró que la cita tiene siempre «muy buena acogida» porque permite a vecinos y visitantes «pasar un fin de semana diferente». Desde hace tres años, la feria medieval se une a la de productos de la tierra, lo que permite «darles más énfasis a los dos mercados». «Lo importante es que podemos encontrar de todo y le damos un espacio a los vinos, a los cavas, vermús y a la gastronomía que nos ofrecen nuestros agricultores y que tienen una gran calidad», añadió.

En cuanto a los expositores, muchos de ellos ya conocen la cita de Maella y vuelven cada año para ofrecer sus productos. La feria medieval reúne todo tipo de elementos, desde cosméticos y complementos hasta artículos para el hogar y objetos decorativos. La mayoría de ellos son de origen artesanal, lo que refuerza el carácter tradicional de un mercado que busca combinar ambiente festivo, comercio local y promoción de los productos de proximidad.

Además, durante el fin de semana ha habido talleres de pociones mágicas para los más pequeños, entretenimiento en las calles con personajes cómicos, marionetas, bufones e incluso un espectáculo aéreo con fuego. A todo ello se sumaron también las charlas en las que los visitantes pudieron conocer mejor el aceite y las variedades de almendra con las que desde hace décadas trabajan los productores locales. La combinación de artesanía, gastronomía y animación permitió que la plaza se convirtiera durante todo el fin de semana en el principal punto de encuentro de vecinos, visitantes y expositores.

Imágenes de la Feria Medieval y de Productos de la Tierra de Maella. / M.M.R.

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