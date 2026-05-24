Más de 500 ciclistas llenan Urrea de Gaén en una Sesé Bike Tour marcada por el deporte y la solidaridad

Urrea de Gaén ha vuelto a convertirse este domingo en el epicentro del ciclismo aragonés con la celebración de una nueva edición de la Sesé Bike Tour. La cita ya está plenamente consolidada en el calendario cicloturista de Aragón, reuniendo a 506 participantes en una jornada marcada por el buen tiempo, el compañerismo y el carácter solidario del evento.

Desde primera hora de la mañana, el municipio turolense ha vivido un ambiente festivo y deportivo con la llegada de ciclistas, familiares y acompañantes. A las 09.00 horas se ha dado la salida conjunta desde el Pabellón Municipal de Deportes para afrontar alguno de los dos recorridos preparados por la organización: una ruta larga de cerca de 166 kilómetros y 2.500 metros de desnivel acumulado y una versión corta de algo más de 82 kilómetros y 1.080 metros de desnivel.

La prueba, organizada por Fundación Sesé junto a El Pedal Aragonés, ha vuelto a apostar por un formato que combina deporte, promoción del territorio y solidaridad. Los recorridos han atravesado algunos de los paisajes más representativos del Bajo Martín y del Bajo Aragón Histórico, mostrando a los participantes carreteras exigentes y un entorno natural muy valorado por los aficionados al ciclismo.

Una marcha ya consolidada en Aragón

La presidenta de Fundación Sesé, Ana Sesé Asensio, ha destacado la consolidación de la prueba dentro del panorama cicloturista autonómico y ha atribuido su crecimiento a la unión de "deporte, solidaridad y apuesta por el territorio". La organización ha contabilizado este año 506 participantes, una cifra que se mantiene estable desde hace varias ediciones. "La gente viene muy contenta", ha explicado Sesé, quien ha insistido en que el éxito del evento no sería posible sin la implicación de los voluntarios.

También la alcaldesa de Urrea de Gaén, Silvia Blasco, ha valorado muy positivamente la respuesta tanto de los ciclistas como del municipio. "Estamos muy contentos porque el nivel de participación se mantiene desde el primer año", ha apuntado, subrayando además la implicación vecinal y el ambiente que vive el pueblo durante todo el fin de semana.

Blasco ha destacado que Urrea "se vuelca" con cada edición y ha recordado que el evento ya forma parte de la identidad local. "Es un día importante para el municipio porque el pueblo se llena de gente y de ambiente", ha afirmado.













Inicio de la carrera Sesé Bike Tour 2026 en Urrea de Gaén / A.F.

Solidaridad con Atadi

Uno de los pilares fundamentales de la Sesé Bike Tour sigue siendo su componente solidario. La recaudación de esta edición irá destinada a Atadi, la Asociación de Personas con Discapacidad de la provincia de Teruel, concretamente a un proyecto relacionado con compostaje y reciclaje que permitirá generar empleo para personas con discapacidad intelectual.

El director gerente de Atadi, Ramón Royo, ha explicado que la colaboración supone "un respaldo muy importante" tanto desde el punto de vista económico como social y de visibilidad. La entidad trabaja actualmente con unas 400 personas en toda la provincia de Teruel a través de centros ocupacionales, residencias, viviendas y centros especiales de empleo.

Royo ha detallado que el proyecto impulsará una planta de compostaje vinculada a trabajos de jardinería y poda, favoreciendo además iniciativas medioambientales y de economía circular.

Un ambiente de compañerismo y reencuentro

Más allá del aspecto deportivo, la jornada ha vuelto a destacar por el ambiente entre los participantes. Muchos ciclistas acudieron acompañados de amigos, compañeros de club o familiares, convirtiendo la cita en un punto de encuentro para aficionados de diferentes puntos de Aragón y otras comunidades.

La ciclista Estefanía Gonzalo, llegada desde San Mateo de Gállego y participante por primera vez, explicaba antes de la salida que acudía con el objetivo de "disfrutar y conocer la zona", aunque finalmente tuvo que participar en solitario tras la lesión de una amiga con la que pensaba compartir la ruta. Desde el Club Ciclista Híjar, Alejandro Casor participaba por séptima vez junto a una veintena de compañeros. Para él, la Sesé Bike Tour "es la marcha de la zona" y una oportunidad para disfrutar de unas carreteras que conocen bien durante sus entrenamientos habituales. Además, destacaba la presencia de familiares y vecinos en las llegadas como parte esencial del ambiente de la prueba.

Entre los nombres destacados ha vuelto a estar el exciclista Prudencio Indurain, habitual de la marcha desde sus primeras ediciones. El navarro ha definido la prueba como "un punto de encuentro" donde lo importante es disfrutar del recorrido y compartir la jornada con amigos y aficionados al ciclismo. "Lo más bonito es luego la comida popular y el ambiente que se crea", ha asegurado.











Ciclistas durante el recorrido de la Sesé Bike Tour 2026 /A.F.

Más de 150 voluntarios volcados con la prueba

Si algo ha quedado patente durante la jornada fue la enorme implicación del voluntariado. Cerca de 160 personas colaboraron este año en labores de organización, seguridad y coordinación a lo largo de todo el recorrido. Natalia Grau e Isabel Martín, coordinadoras de voluntarios, destacaron que el trabajo conjunto entre vecinos de Urrea de Gaén y de otras localidades cercanas resulta imprescindible para sacar adelante un evento de estas dimensiones.

Los voluntarios se han distribuido entre el pabellón y los diferentes cruces de carretera para garantizar la seguridad de los ciclistas. Muchas de las personas participantes en la organización repiten edición tras edición, algo que refleja el fuerte vínculo que la prueba ha creado en la comarca.

La jornada ha concluido con una comida popular en la que ciclistas, voluntarios, vecinos y acompañantes compartieron mesa y celebración, poniendo el broche final a una edición que ha vuelto a demostrar que la Sesé Bike Tour es mucho más que una marcha cicloturista.