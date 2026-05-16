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16 MAY 2026|

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Urrea de Gaén se une por San Isidro: «Hay que valorar lo que cosechamos en nuestras tierras»

FOTOGALERÍA. La localidad honra al patrón de los agricultores con una jornada de convivencia en la que 700 vecinos se citan para comer juntos

Foto de grupo de vecinos de Urrea de Gaén vestidos con el traje regional por San Isidro / C.O.
Foto de grupo de vecinos de Urrea de Gaén vestidos con el traje regional por San Isidro / C.O.

Camila Ortiz Tomaselli16 05 2026

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ActualidadCultura y OcioFiestas patronales

Urrea de Gaén ha vuelto a cumplir con su tradicional celebración por San Isidro. Vecinos de todas las edades se han citado en una jornada para honrar al patrón de los agricultores y también pasar un día de convivencia. Muchos de ellos lo han hecho con el traje regional, especialmente mujeres y niños.

La cita ha arrancado con la tradicional misa y procesión del Santo. No todos los implicados tienen familiares directos dedicados a la agricultura, pero reconocen que el sector “es igual de importante para todos”. “Hay que valorar más lo que cosechamos en nuestras tierras”, ha valorado una de las vecinas.

Procesión por San Isidro en Urrea de Gaén / C.O.
Procesión por San Isidro en Urrea de Gaén / C.O.

Entre los presentes también había varios agricultores, quienes han celebrado un buen año de cosechas. “Otros hemos tenido lluvias, pero en esta ocasión las expectativas son buenas”, han dicho. Los primeros actos han contado igualmente con una gran presencia de niños, implicación que ha sido celebrada. “Son ellos quienes deben seguir la tradición. Es importante que estén en días señalados como este”, han sentenciado varios de los vecinos.

Vecinas con el traje regional con motivo de San Isidro en Urrea de Gaén / C.O.
Vecinas con el traje regional con motivo de San Isidro en Urrea de Gaén / C.O.

Urrea de Gaén logró revitalizar los actos en honor a San Isidro hace ya más de 10 años y la participación no ha dejado de crecer desde entonces. “Jamás llegaron a perderse, pero sí que hubo un momento en el que no había tanta implicación. El esfuerzo de todos hizo posible cambiar las cosas y ahora es una de nuestras fiestas más esperadas”, ha afirmado Silvia Blasco, alcaldesa de Urrea de Gaén. En su caso, la festividad es doblemente especial al estar su familia vinculada al sector de la agricultura.

Las cifras de buena asistencia se confirman de año en año en Urrea especialmente por la gran comida que la localidad organiza por San Isidro. Y esta vez no ha sido excepción. A la mesa se han sentado unas 700 personas, entre ellos vecinos de otras localidades que también vienen invitados. Tras el convite, las celebraciones continúan durante todo este sábado en el municipio con vaquillas y discomóvil.

La cita estuvo acompañada por música / C.O.
La cita estuvo acompañada por música / C.O.

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