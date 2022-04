Más de 550 tractores, furgonetas y camiones se manifiestan en Alcañiz: «Ni 20 céntimos de descuento en el carburante ni subvenciones, queremos trabajar»

«La que hemos liado». Es la frase que más ha sonado este viernes por la mañana en las emisoras de los tractores de los siete amigos del sector agrario que han encabezado una multitudinaria protesta por las calles de Alcañiz para denunciar el disparado precio de los carburantes. Más de 550 vehículos, entre tractores (unos 350), furgonetas y camiones, según datos de la Guardia Civil de Teruel, se han concentrado a las once de la mañana en el polígono Las Horcas para recorrer juntos el trazado urbano del circuito Guadalope. A la una de la tarde, dos horas después de la salida de los primeros tractores, han entrado a la capital bajoaragonesa los últimos vehículos de la marcha lenta. La hilera de ruedas, pitidos, pancartas y banderas se ha extendido a lo largo de 6 kilómetros y no ha dejado indiferente a ningún vecino de la ciudad.

Desde el comienzo de la avenida Aragón y hasta la rotonda de la Policía Local en la avenida Galán Bergua, cientos de personas se han agolpado en las aceras para inmortalizar la concentración de vehículos con sus teléfonos móviles. El estruendo de las bocinas ha sido respondido con aplausos e innumerables gritos de apoyo en defensa del sector agrario y del transporte. La protesta «ha superado todas las expectativas» de los siete amigos que hace tan solo unos días, hartos de «que no se les escuche» pese a las tractoradas de las últimas semanas, crearon la Plataforma para la Defensa de los Agricultores y Ganaderos, sin vinculación a ninguna organización agraria ni formación política.

Agricultores, ganaderos y transportistas invaden la ciudad de Alcañiz./ M Celiméndiz

«Ni un descuento de 20 céntimos por litro de carburante ni subvenciones, lo que queremos es vivir de nuestro trabajo«, ha defendido Aurelio Badal, agricultor y ganadero vacuno de La Cañada de Benatanduz y presidente de la recién estrenada plataforma. Junto a él, se encuentran Julián Soler (Los Olmos), Eliseo Sancho (La Mata de los Olmos), Alejandro Latorre (Berge), Víctor Escaso (Alloza), José Antonio Barreda (Castellote) y Daniel Félez (Andorra). «Estamos emocionados por la gran participación», ha señalado Badal durante la marcha. Cuando convocaron la concentración hace un par de semanas pensaron que serían un centenar de personas, y solo unos minutos antes de que comenzase, las previsiones rozaban los 400 vehículos. Sin embargo, esa cifra se ha superado en, al menos, 150 vehículos más, según los datos facilitados por la Guardia Civil de Teruel. El recorrido por Alcañiz, pactado previamente con la delegación del Gobierno, ya tuvo que ser ampliado a petición de los organizadores ante la previsión de una altísima participación.

Fundadores de la Plataforma para la Defensa de los Agricultores y Ganaderos./ LC

La convocatoria circuló por los grupos de Whatsapp de agricultores, y hasta Alcañiz han llegado, este viernes, vecinos de todas las comarcas del Bajo Aragón Histórico, y también de otras comarcas de la provincia de Teruel, e incluso de la provincia de Zaragoza y norte de Castellón. Los manifestantes se han citado horas antes en sus respectivas localidades para llegar juntos a la capital bajoaragonesa. Algunos ganaderos han salido de su casa unas cuantas horas antes que el sol para llegar tiempo. José Antonio Barreda, por ejemplo, ha tenido que «dejar arreglados a los animales» a las cinco de la mañana para partir desde Castellote a las seis.

Marcha lenta desfilando por la Avenida Aragón de Alcañiz./ M. Celiméndiz

«No podemos trabajar a estos precios, vale más estar en tu casa. No ganas, pero tampoco pierdes», han denunciado los manifestantes. El aumento del precio del combustible ha sido «lo que ha colmado la paciencia» de los agricultores, que llevan desde antes de la pandemia soportando los bajos precios de los productos en origen y la subida de los costes. «A mi tractor antes le ponía 250 euros de carburante, y ahora necesita 700 euros. Yo no puedo vender un ternero a 1.200 euros para compensar los costes, porque no me lo compra nadie. Me quedo en la ruina«, ha explicado el presidente de la plataforma, Aurelio Badal.

«Lo que la gente no sabe es que los agricultores están dejando de sembrar ahora lo que sería la comida para el año que viene de animales y personas. Si paramos el campo en estos momentos, el año que viene habrá muchísima más crisis y muchísima más carencia de todos los productos», ha añadido José Antonio Barrera, agricultor y ganadero ovino de Castellote e integrante de la plataforma.

Los transportistas y sus camiones también han estado presentes en la protesta./ M. Celiméndiz

Cientos de agricultores, ganadores y transportistas han exigido este viernes al Gobierno de Aragón que traslade al Ejecutivo de Pedro Sánchez una «rebaja inmediata» de los impuestos de carburantes, hidrocarburos y gas para uso agrícola, así como de la electricidad que se consume para fines agrícolas y ganaderos. «Se están haciendo propuestas, pero de momento son solo promesas», ha dicho Badal, quien ha adelantado que si el Gobierno sigue sin escucharles «habrá más manifestaciones».

Víctor Escaso, de Alloza, encabeza la marcha./ M. Celiméndiz

«Nuestro problema es vuestro problema». «Si el campo para, la ciudad no come«. «Más barato el carburante y menos promesas de mangante». «Esta es mi herramienta de trabajo, no es un capricho (en referencia al tractor)». «Los agricultores cultivamos esperanza y cosechamos futuro». «En España la extrema derecha no existe, existe la extrema miseria que ha traído el gobierno». Estas son solo algunas de las frases que ganaderos y agricultores han escrito en las pancartas que han colgado de sus tractores, y que seguirán desfilando por las calles de la ciudades hasta que «puedan vivir de su trabajo».