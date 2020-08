Los Amigos de Iranzo han conseguido más de 600 firmas en la plataforma change.org para revocar las condecoraciones a los altos cargos de la Guardia Civil que coordinaron el operativo para detener a Norbert Feher, alias Igor el Ruso, en diciembre de 2017. A estas firmas se unen las decenas de apoyos que se están recopilando en los establecimientos y bares de todo el Bajo Aragón Histórico, donde se han depositado hojas de firmas.

En la petición, la plataforma recuerda que estos guardias no valoraron el riesgo activando un dispositivo eficaz para atrapar a un delincuente que disparó a matar en un masico de Albalate del Arzobispo sin mediar palabra una semana antes de matar a tres personas.

Los Amigos de Iranzo consideran que el Ministerio del Interior está premiando con «unas medallas manchadas de sangre» a los responsables de un operativo que consistió en no avisar a la población del peligro que estaba corriendo, no activar a los cuerpos especiales tras dos intentos de asesinato y no analizar ninguna de las pruebas del tiroteo de Albalate hasta después del triple crimen de Andorra, en el que fueron asesinados José Luis Iranzo, Víctor Caballero y Víctor Romero.

Apoyo del Ayuntamiento

Por su parte, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Andorra se reunirá finalmente este martes a las 19.00 con el objetivo de denunciar estas condecoraciones. La formación Elijo Andorra pidió que el Ayuntamiento, de forma unánime, exija al Ministerio la revocación de las medallas.