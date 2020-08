Los Amigos de Iranzo recogen firmas para revocar las condecoraciones a los altos mandos de la Guardia Civil

Los Amigos de Iranzo acaban de iniciar una recogida de firmas para que se revoquen las condecoraciones que ha otorgado el Ministerio del Interior a los altos mandos de la Guardia Civil en Teruel y Alcañiz, quienes no valoraron el riesgo activando un dispositivo eficaz para atrapar a una persona que disparó a matar en un masico de Albalate sin mediar palabra.

Han repartido hojas de firmas en establecimientos comerciales y hosteleros de todo el Bajo Aragón Histórico que deben entregar antes de un mes y para las que solicitan la colaboración ciudadana. La orden por la que se concede la Cruz de Plata al por entonces capitán de Alcañiz, Horacio Requena; y la Cruz con Distintivo Blanco al teniente coronel de la Comandancia de Teruel, José Rafael Soler; junto a otros 16 guardias se publicó en el Boletín Oficial de la Guardia Civil el 13 de julio. Al día siguiente se abrió un plazo de un mes para interponer recurso de reposición y dos meses en caso de que se abra un contencioso administrativo en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.

Los Amigos de Iranzo consideran que el Ministerio del Interior está premiando con «unas medallas manchadas de sangre» a los responsables de un operativo que consistió en no avisar a la población del peligro que estaba corriendo, no activar a los cuerpos especiales tras dos intentos de asesinato y no analizar ninguna de las pruebas del tiroteo de Albalate hasta después del triple crimen de Andorra.

«El dispositivo que ahora el Ministerio premia consistió en no hacer nada y terminó con tres personas asesinadas: José Luis Iranzo, Victor Romero y Víctor Caballero. Esta condecoración es tan ruin que que no podemos quedarnos impasibles ante lo que consideramos que es un insulto a las familias de las víctimas y para todo un territorio que también estuvo amenazado de muerte sin proporcionarle protección adecuada hasta que no hubo remedio», afirman los Amigos de Iranzo en la hoja de firmas.