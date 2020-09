Más de 6.000 escolares inician el regreso a colegios y CRAs bajoaragoneses

Más de 6.000 escolares entre Infantil y Primaria se enfrentan esta semana al regreso a las aulas en las seis comarcas bajoaragonesas. Estos más de 6.000 escolares se engloban en la cifra de 107.064 que en Aragón inician el curso en los próximos días al igual que otras comunidades como Cantabria, Navarra, Valencia, País Vasco o La Rioja. Los 23 colegios y los 14 CRAs del territorio reabren sus puertas con más de 600 docentes entre sus filas. Cifras similares a las de años anteriores.

Como consecuencia de las especiales circunstancias que concurren debido a la pandemia, el inicio se desarrolla de manera escalonada a lo largo de la semana. Este lunes comenzaron las aulas de 2 años y 1º de Infantil y, desde este martes, se irán sumando los demás hasta el 16. A partir de este martes también a clase los alumnos de Educación Especial, entre ellos, los 84 del colegio Gloria Fuertes de Andorra.

Más tarde comenzarán los alumnos de Secundaria. Si bien, el IES Bajo Aragón de Alcañiz abrirá sus puertas este miércoles para acoger hasta el viernes la segunda convocatoria de las pruebas de la Evau.

Aulas con entre 3 y 6 estudiantes

Desde que se fijó la ratio en 3 alumnos se está facilitando mantener las escuelas en varias poblaciones del medio rural. Este año, la medida permitirá mantener abiertos con entre 3 y 6 alumnos un total de 38 centros rurales (19 en Teruel, 9 en Huesca y 10 en Zaragoza). En el territorio se mantienen Alacón y Ejulve con 6; Pitarque con 5; y Cuevas de Cañart, Molinos y La Cerollera con 4.

Por otro lado, el incremento de empadronamientos en el territorio de los últimos meses también se ha hecho notar. Además de que los CRAs especialmente mantienen sus aulas y números similares al año pasado, en algunos casos suben ligeramente. En Foz Calanda, aula del CRA Olea, mantienen sus dos clases después de que hace dos años perdieran una. Bordón, del mismo CRA, suma un niño en Infantil al aula donde son 9 en total.

Más acentuado es este crecimiento en Oliete que suma un aula nueva al CRA Muniesa al que también pertenece Alacón con una unidad. A punto estuvieron de cerrar el colegio pero la llegada de una nueva familia con el proyecto Apadrina un olivo lo impidió. Ahora, Oliete pasan de un aula a tener dos.

Con el fin de «vertebrar», la escolarización temprana sale de las ciudades. Una de las novedades se ubica en Samper de Calanda, del CRA Bajo Martín, donde se abrió el aula de escolarización temprana con tres niños de 2 años. Iniciaron el curso con los siete de 3 años con los que compartirán la clase de Infantil donde se acometieron obras de adecuación hace unas semanas. Estas aulas son una iniciativa de Educación que arrancó en el curso 2016-2017 en el ámbito urbano y este año sale al medio rural con Samper como una de las localidades elegidas. Como indican desde DGA, la selección de los colegios que albergan un aula de 2 años se ha hecho desde el primer curso atendiendo a las condiciones demográficas de su área de ubicación -especialmente a aquellos centros que hubieran perdido matricula en los últimos años-, así como analizando también las necesidades de índole personal o familiar del alumnado actualmente matriculado.

Esta vuelta ha dejado estampas de todo tipo. Sonrisas, caras de expectación entre los más pequeños, pero sobre todo, muchas ganas de verse aunque sin poder abrazarse.

Algunas incidencias en la vuelta a clase

Este martes será el día en que se incorpore a clase el alumnado del colegio de Castellote, sede del CRA Olea. El lunes no pudo ser ya que no se había ejecutado la limpieza correspondiente, algo que cogió por sorpresa a dirección y Consistorio. «La empresa estaba avisada por el Ayuntamiento pero no envió a nadie», argumentó el alcalde, Ramón Millán. Desde el Consistorio se contrató a una empresa especialista de Castellón que desinfectó todas las instalaciones el viernes. «Emplean un producto probado en covid y que se aplica en centros mucho más grandes que el nuestro. Ya se hizo una actuación en el confinamiento y el viernes otra en colegio, polideportivo y zona infantil que son las áreas que emplean», añadió Millán. De hecho, todos los días desde este mismo lunes, emplearán cuatro horas a nuevas desinfecciones una vez termine la jornada.

No muy lejos, en el CRA Alto Maestrazgo, han tenido que adaptar sus horarios al de la compañía de transporte escolar. En el centro lamentan que ellos que tenían jornada partida hayan tenido que adoptar la continua pero en lugar de hacerlo de 9.00 a 14.00 como en todo en Aragón su horario es de 9.30 a 14.30. «Es el que nos da la compañía de bus a la que DGA adjudicó el transporte»,dicen con sorpresa todavía. Antes de reclamar a DGA se ha abierto una consulta entre las familias de Cantavieja, Fortanete, La Iglesuela del Cid, Pitarque y Villarluengo. «Tampoco nos han llegado los EPIs», dijeron este lunes desde la dirección del centro. Estos equipos de protección que distribuye el ejecutivo autonómico se repartieron durante el fin de semana. En el CRA Somontano Bajo Aragón, el más grande en número de aulas con 11, llegó todo el domingo a la sede de La Mata por lo que todo el profesorado tuvo que pasar por allí antes de dirigirse a sus respectivos pueblos a iniciar el regreso a clase.

Por su parte, en Ráfales los niños van a dar clase en la casa consistorial en dos aulas cedidas por el Ayuntamiento porque el colegio empieza las obras de remodelación. Desde el CRA Fresneda están «muy contentos» por la disposición del Consistorio.