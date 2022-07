Más de 700 espectadores arropan a La Nit en Blanc de Mazaleón

Los organizadores de La Nit en Blanc ya están pensando en la edición de 2023 después del éxito de la de este año, en la que han recuperado la normalidad. Calculan que asistieron a sus espectáculos entre 700 y 750 personas para ver las 10 horas de espectáculos gratuitos al aire libre de circo, teatro, danza, música y correfocs por las calles y plazas de Mazaleón.

La organización agotó las 450 pulseras con las que se accedía a la cena de tapeo con una degustación basada en productos del Matarraña y de comarcas cercanas; y también vendió muchos vasos en los que se servía la bebida.

Después de dos años en los que no se pudo organizar el formato original, el sábado asistieron vecinos no solo del propio pueblo y de las localidades más cercanas como Calaceite y Maella sino también de otros municipios. «Nos sorprendió ver a mucho público nuevo, estamos muy contentos. Personas que aún no nos habían visitado y que vinieron de localidades más alejadas del Matarraña, también de Alcañiz y de la Terra Alta», explica Yolanda Viver, presidenta de la asociación La Nit en Blanc de Massalió.