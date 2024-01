Mas de las Matas repasa su actualidad en una Mochiganga con despedida incluida

Haber pasado un año sin Comisión de Fiestas, el recurrente cierre de bares locales o las elecciones fueron solo algunos de los asuntos protagonistas este sábado en lo que fue una Mochiganga de Mas de las Matas con despedida incluida. Uno de los tres vecinos que cada año idean estos versos para dar un repaso de la actualidad masina, ‘Carrero’, da un paso atrás para dejar su lugar «a quien quiera seguir con esta tradición». Él mismo se despidió este sábado a través de unas líneas del amplio discurso que una vez más recitó Luis Borrás. Todo ello frente a una plaza abarrotada por vecinos que rieron, aplaudieron e incluso recordaron a los que ya no están.

Este viernes los masinos no pudieron encender la hoguera ni celebrar las tradicionales vaquillas por las lluvias, pero el sol radiante del sábado sí permitió que la Mochiganga, el acto más significativo de las fiestas en honor a San Antonio, saliera adelante con normalidad. Tras honrar al patrón con misa, procesión y reparto de pan bendito por un amplio grupo de vecinas vestidas con el traje regional, llegó el turno de los versos de Borrás que él mismo va apuntando a lo largo de todo el año. Esta vez fueron «más relajados que los del año anterior», según él mismo explicó tras recitarla.

Reparto de pan bendito previo a la Mochiganga./ Camila Ortiz.

La Mochiganga de este año comenzó haciendo alusión a la falta de lluvias generalizada que sufre el territorio, aunque sin dejar atrás el tono jocoso del asunto, y es que si bien «no llueve en todo el año» esta sí ha llegado «cuando la hoguera, o las fiestas de agosto», dos de los eventos más destacados en la localidad. Borrás aprovechó para recordar uno de los momentos más divertidos de este 2023, cuando en plenas fiestas de verano la lluvia también llegó en mitad de una verbena al aire libre. Entonces varios vecinos decidieron trasladar al dj y toda la multitud dentro del polideportivo, pero el cambio no duró mucho, y es que como al final «caían pocas gotas», minutos más tarde todo se volvió a sacar al exterior. Cuando la fiesta parecía estar lista para continuar ya fuera, la lluvia, casi como si de un chiste se tratara, regresó. «Cuatro gotas que cayeron y ya no empezó la orquesta. Del patio al pabellón pasamos grifos y barras, y como al parecer paraba otra vez a llevarlas. Estando en las escuelas (fuera) y dispuestos a disfrutar, nos cayeron cuatro gotas y nos volvimos a mojar«, recitó Borrás.

Un amplio grupo de panbenditeras salió para mantener viva la tradición./ C.O.

Conforme el discurso de la Mochiganga se iba desgranando, también hubo tiempo para celebrar que este 2024 sí hay Comisión de Fiestas, así como agradecer el esfuerzo de vecinos y voluntarios que este pasado año se involucraron para que los eventos festivos salieran adelante. Borrás remarcó la importancia de seguir trabajando para que las tradiciones del pueblo se mantengan, así como sus recursos más valiosos, y por ello hizo un llamamiento directo para que la población consumiera en el horno local. «Publicitar más el horno, porque si no se va a hundir. Hay muchos panes variados y tortas de alma, posiblemente lo mejor de toda la contornada«, dijo sin dejar de lado el «mazazo» que también supone el recurrente cierre de hostelería local que la localidad ha vivido últimamente.

«Paraíso despoblado para hacerse delincuente»

Apenas hubo realmente críticas. Probablemente una de las más destacadas fue cuando el masino recordó cómo los delincuentes vinculados con plantaciones de marihuana en el pantano de Santolea se pasearon en coche por su pueblo en plena noche veraniega. «Poca gente y mucho monte, paraíso despoblado para hacerse delincuente», denunció.

Lo cierto es que la mayor parte de la intervención estuvo marcada por las risas entre el público, que llegaron en más de una ocasión con anécdotas y al recordar la disputa entre Mas de las Matas y Aguaviva para ver quien iluminaría sus calles con las luces navideñas que Electra del Maestrazgo finalmente llevó a Monroyo. Los masinos perdieron frente a los aguavivanos en las votaciones previas con una gran diferencia de votos, algo que a día de hoy todavía no acaba de cuadrar entre los vecinos. «A ver si alguien me lo explica, pues no entiendo cómo es que nos ganara Aguaviva. En vez de un like por Monroyo, Jaganta o el Mas, le pido a Electra su apoyo para bajar la luz y el gas», dijo Borras entre las carcajadas de los presentes.

Tampoco faltaron los momentos emotivos, especialmente dos. El primero fue la despedida de ‘Carrero’, uno de los tres vecinos que cada año hacen posible esta tradición y que ahora «se jubila» para que otros puedan aportar ideas y versos. Mientras que el segundo justo al final, cuando Borrás se despedía tras recordar «a todos aquellos que ya no están entre nosotros» y que, sin embargo, este mismo sábado «volverían a reunirse en el cielo» para escuchar esta Mochiganga una vez más.

La plaza se abarrotó para la Mochiganga./ C.O.

Las vaquillas y la hoguera se celebrarán el próximo fin de semana

Tras la Mochiganga se realizó una exitosa ‘Manda’, tradicional subasta de productos, en el bar La Cope. Aunque todavía quedan otros actos pendientes, como la tradicional suelta de vaquillas y la hoguera, que se traspasan al próximo fin de semana debido a las lluvias. Esta será la forma en la que los masinos podrán continuar celebrando lo que son «una de las fiestas más importantes para la localidad». «La participación ha sido muy buena, como todos los años. El viernes el día no nos acompañó, pero este sábado hemos podido animarnos y salir a la calle para cumplir con todos los actos. El fin de semana que viene va a ser la excusa para volver a reunirnos», afirmó María Ariño, alcaldesa de Mas de las Matas.