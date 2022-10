Mas de las Matas sufre una oleada de robos en varias viviendas del municipio

«Preocupación» en Mas de las Matas tras la oleada de robos registrada en los últimos días en al menos cinco viviendas del municipio. Los delitos se han cometido en ausencia de los propietarios y en todos los casos se han sustraído joyas o dinero sin que ningún vecino haya sufrido daños personales. Por el momento se desconocen si se trata de varios o un solo autor, aunque los hechos ya están siendo investigados por la Guardia Civil.

El primero de los robos se produjo el fin de semana de la celebración del regreso del Comendador, el siguiente se produjo durante el fin de semana pasado y los tres últimos y más recientes se perpetraron de forma consecutiva este mismo martes por la noche. Todos los hurtos se produjeron en torno a la franja horaria que va desde las 20.30 hasta las 22.30, según explicaron fuentes de la Guardia Civil. «Por lo que hemos podido detectar, todos los casos han ocurrido coincidiendo con fechas festivas y horarios puntuales aprovechando que los residentes se encontraban fuera de sus casas», afirmaron.

El o los autores de los robos no llegaron a causar importantes destrozos, aunque en todos los casos denunciados consiguieron llevarse dinero en efectivo y joyas. «Creemos que quien lo haya hecho sabía con seguridad que no estábamos en el domicilio y cuantas personas habitan en él. Por suerte no hemos tenido que lamentar demasiados daños materiales y ninguno personal», explicó uno de los vecinos afectados que ha preferido no compartir su nombre por «motivos de seguridad».

El modus operandi se repite en el resto de los casos. «Entran a las casas cuando no hay nadie y registran las pertenencias y cajones sobre todo en búsqueda de dinero en efectivo o carteras donde encontrarlo», apuntó María Ariño, alcaldesa del municipio.

Por el momento son cinco los hurtos notificados, aunque este mismo miércoles una vecina denunció otro intento de robo que finalmente no llegó a culminarse. «La casa estaba vacía. La Guardia Civil nos confirmó que habían intentado forzar la cerradura y creemos que no llegaron a entrar al oír ladrar a nuestros dos perros y temer ser descubiertos», explicó.

La Guardia Civil mantiene una investigación para identificar al autor o autores de los hechos. Todavía son pocos los datos que se conocen, y tampoco se tiene constancia de algún tipo de correlación entre las casas que han sufrido los robos, por lo que «por el momento es arriesgado sacar ningún tipo de conclusión», aseguró Ariño. En el pueblo, tanto los vecinos afectados como el resto, afirman sentir una «grave preocupación» al tratarse de un número de robos que han ocurrido en días seguidos.

A través de redes sociales como Facebook son varios los que denuncian la situación, especialmente al «no poder sentir seguridad en su propio pueblo». «Se está creando una sensación de inseguridad difícilmente asumible para las personas residentes. Tenemos derecho a estar tranquilos y seguros», defendió uno de los vecinos en un grupo de dicha red social.

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad emitió este jueves un comunicado en redes en el que pide a los vecinos que extremen la precaución tras esta oleada de robos que se ha producido en estos últimos días y que, en caso de cualquier sospecha, no duden en ponerse en contacto con la Guardia Civil.

«Vamos a intentar ser precavidos y estar alertas. Estamos trabajando conjuntamente con los agentes estudiando la situación y reforzando la seguridad del pueblo. Veremos cómo se presentan los próximos días», aseguró la alcaldesa.

Por su parte, la Guardia Civil recomienda cerrar las puertas y ventanas de los domicilios debidamente, al igual que evitar disponer de grandes cantidades de efectivo. Además, recuerdan que ante la presencia de personas desconocidas merodeando viviendas o parcelas o cualquier actividad sospechosa los vecinos siempre pueden llamar al 062.