Las mascarillas del Centro Especial de Empleo de la Fundación Térvalis consiguen la certificación

Tras varios meses avanzando en el perfeccionamiento de las mascarillas de protección contra la COVID-19, el Centro Especial de Empleo Impulso Servicios y Lavandería de la Fundación Térvalis acaba de conseguir la certificación de las mismas. Esto significa que pasan a estar consideradas “mascarillas higiénicas reutilizables”, e iniciar así su confección como nueva actividad profesional de este Centro Especial, en el que trabajan personas con discapacidad.

En el origen de esta adaptación se encuentra en «el afán por la innovación y la mejora continua al servicio de los acontecimientos que caracteriza al capital humano y equipos que forman parte de las empresas del Grupo Térvalis y Centros Especiales de Empleo de la Fundación», según se indica a través de una nota de prensa.

En poco más de un mes, gracias a la colaboración entre las personas a cargo de las operaciones de la Fundación y los ingenieros e ingenieras de Fertinagro Biotech, -la empresa de nutrición vegetal del grupo-, se ha llegado a un diseño de mascarilla que cumple todos los requisitos necesarios para su certificación.

En un momento en el que la demanda de mascarillas para los organismos oficiales ya está cubierta, el CEE comienza a volcarse de manera profesional incorporando la confección de mascarillas como una actividad empresarial habitual, lo que permitirá la incorporación de los trabajadores que se habían tenido que acoger al ERTE. No obstante, la colaboración y donación a las entidades a las que se aportaba material de protección y mascarillas se mantendrá activa, y la Fundación responderá por su parte como lo viene haciendo hasta ahora.

Las características técnicas de estas nuevas mascarillas, que cumplen la norma UNE-0065:2020 con Certificado ITEL: CE-11788, son: respirabilidad menor de 55 Pa/cm2 y ensayo de filtración bacteriana (BFE) mayor de 95. Además, según Directiva CEE/93/42, su eficacia en la filtración de aerosoles en mayor del 88%; la eficacia en la filtración de partículas es de mayor del 83 %; su ajuste facial superior al 90% y permite autoclave a 120oC y lavado doméstico a 60oC.

Cabe destacar para personas con diferentes alergias que no se ha utilizado en su fabricación látex o caucho natural, si no materiales libres de ingredientes nocivos o tóxicos. Están libres de colofonia y el acabado de las partes que están en contacto con el usuario no poseen bordes o “rebabas” que afecten a la dermis, y además no desprenden pelusas, explican desde la Fundación Térvalis.

El precio de estas mascarillas de as mascarillas higiénicas oscila entre 1,50 y 1,70 euros. Se suministran envasadas individualmente, con instrucciones de uso y se pueden personalizar, con el logotipo o distintivo deseado gracias al servicio de serigrafía y bordado del que dispone el Centro Especial de Empleo.