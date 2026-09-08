Masiva ofrenda de flores por el día de la Virgen en las fiestas de Andorra

Andorra continúa viviendo con intensidad sus fiestas patronales en honor a San Macario, unas celebraciones que han arrancado con un amplio respaldo vecinal y que han convertido las calles del municipio en un gran escenario festivo. Tras los primeros días de programación, la localidad ha vivido este miércoles el tradicional Día de la Virgen, una de las jornadas más esperadas y multitudinarias del calendario festivo andorrano.

Los actos celebrados durante los últimos días han servido como preludio de una semana de fiestas marcada por la participación de las peñas, la música, los desfiles y las tradiciones más arraigadas. El ambiente festivo comenzó el pasado sábado 5 de septiembre con la Gala de Presentación de las Reinas de Fiestas 2026, que reunió a representantes, autoridades y vecinos en una jornada cargada de emoción.

El domingo 6 de septiembre continuó la programación con el tradicional concurso de paellas en el parque de San Macario, donde las peñas demostraron sus habilidades culinarias en una jornada de convivencia. Además, la programación taurina contó con un concurso de ganaderías en el que participaron los diestros Jorge Isiegas y José Fernando Molina, con reses de José Vázquez, Victoriano del Río, El Retamar y Los Maños.

Chupinazo por todo lo alto

El lunes 7 de septiembre, Día del Chupinazo, concentró uno de los momentos más multitudinarios de las fiestas y volvió a reunir a cientos de vecinos en las calles de Andorra. La jornada comenzó en la plaza del Regallo, donde a las 11.30 tuvo lugar una concentración infantil y juvenil que dio paso a una animada fiesta Holi, llena de color y diversión para los más pequeños.

A la 13.00 , desde el balcón del Ayuntamiento, el alcalde lanzó el cohete anunciador que dio oficialmente comienzo a las fiestas. Tras el chupinazo, los Gigantes y Cabezudos recorrieron las calles acompañados por las charangas, mientras peñas y vecinos llenaban el recorrido de música, alegría y ambiente festivo.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada fue el homenaje a las tradiciones locales. La Reina saliente de las Fiestas 2025, Marta García Rodríguez, colocó el cachirulo al monumento del Pastor de Andorra, mientras que la Peña Los del Piso fue la encargada de poner el pañuelo al monumento del Labrador y el Minero.

La celebración continuó con la tradicional sardinada popular, celebrada a las 13.30 en las inmediaciones de Día Izan Izarbe y Bar Avenida, acompañada por la música de DJ Sonn. Durante la tarde volvió a celebrarse el recorrido de peñas con la charanga como protagonista.

El gran acto de la tarde llegó a las 19:00 horas con el desfile de carrozas y comparsas, que partió desde el Polideportivo Municipal y volvió a llenar las calles de color, disfraces y creatividad. Las comparsas estuvieron acompañadas por los Gigantes de Andorra, los dulzaineros La Martingala y la Banda Municipal de Música, que pusieron ritmo a uno de los eventos más participativos de las fiestas.

El desfile concluyó con la presencia de las carrozas de las Reinas de Fiestas 2026, que lucieron sus trajes de gala en una jornada especialmente emotiva. Las elaboradas carrozas y los originales disfraces demostraron, una vez más, el esfuerzo y la imaginación de peñas y colectivos participantes, recuperando un acto que volvió a formar parte destacada de la programación del 7 de septiembre.

La jornada festiva terminó con la actuación del grupo Acapulco, especializado en rancheras, que reunió al público a las 20.00 en la plaza de la Residencia (Pousa). Tras estos primeros días de celebraciones, Andorra continúa disfrutando de las fiestas patronales hasta el próximo 12 de septiembre.