Masivo respaldo al estreno de la Peña Taurina de Beceite

La intensa tormenta que descargó sobre Beceite a primera hora del sábado no desanimó a las centenares de personas que no quisieron perderse el estreno de la Peña Taurina de Beceite con hasta ocho vaquillas que desfilaron por el coso taurino de la localidad en la que nace el Matarraña. Beceitanos y vecinos de otras localidades cercanas como Valderrobres y Cretas desafiaron a la lluvia y abarrotaron la plaza de toros de Beceite. En su puesta de largo acudieron peñistas y vecinos de todas las edades. Fueron hasta cinco las peñas que acudieron a la plaza de toros participando en la primera charlotada que la localidad vivió. “Hacía 24 años que no se celebraban vaquillas en Beceite. Hemos tenido una intensa tormenta y pensábamos que el acto corría peligro. Pero aún así la respuesta ha sido masiva y no podemos estar más contentos”, explicaron desde la Peña Taurina de Beceite.

Todo ello después de una multitudinaria asistencia a los correfocs que tuvieron lugar el viernes por la noche. La colla Foc i Flama de Horta de Sant Joan fue la encargada de prender decenas de kilogramos de pólvora cuya ignición se produjo tras el ya tradicional descenso desde el campanario de la iglesia parroquial de San Bartolomé. Además de vecinos de Beceite, el acto contó con la presencia de más de 60 integrantes del grupo Foc i Flama de la vecina localidad de la Terra Alta con la que existe un gran vínculo de hermandad. “Para nosotros Beceite es la perla. Es un acto multitudinario, viene mucha gente, y estamos muy contentos de la respuesta que tenemos y de cómo nos acogen”, explicó Teresa Franch, vicepresidenta e integrante de Foc i Flama de Horta.