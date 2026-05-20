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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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20 MAY 2026|

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Calanda busca la imagen de sus Fiestas del Pilar 2026 con un premio de 400 euros

Se contempla también un accésit de 50 euros si así lo considera el jurado. El fallo se dará a conocer el 16 de agosto durante las Carreras Pedestres

Presentación del cartel de las Fiestas del Pilar 2024./ C.O.
Presentación del cartel de las Fiestas del Pilar 2024./ C.O.

La COMARCA20 05 2026

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Calanda

Cultura y OcioFiestas patronales

El Ayuntamiento de Calanda ha convocado el XLIV Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2026, una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio que busca la imagen que representará las celebraciones patronales del próximo año. El premio será de 400 euros para el cartel ganador y se contempla también un accésit de 50 euros si así lo considera el jurado. El fallo se dará a conocer el 16 de agosto durante las tradicionales Carreras Pedestres.

La concejalía de Festejos abre la participación a todas las personas interesadas, independientemente de su lugar de residencia. Las obras deberán estar relacionadas con las Fiestas del Pilar y podrán realizarse tanto a mano como mediante técnicas digitales.

Las bases establecen que los carteles tendrán que presentarse en formato vertical, con unas dimensiones de 47 centímetros de ancho por 68 de largo. Además, será obligatorio entregar una versión digital en PDF, con una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada y unas medidas de 17,1 centímetros de ancho por 23,6 de alto.

El diseño deberá incluir de manera visible el texto: 'Calanda. Fiestas del Pilar 2026. Del 9 al 13 de octubre'. Los trabajos podrán entregarse o remitirse a la Oficina de Cultura del Centro Buñuel Calanda, situada en la calle Mayor, 48. El horario de recepción será de martes a domingo, de 10.30 a 13.30. El plazo de presentación concluirá el 5 de agosto de 2026 a las 13.30.

Cada obra tendrá que incluir un lema en la parte posterior. Además, se deberá adjuntar un sobre cerrado con ese mismo lema en el exterior y, en el interior, los datos personales y de contacto del autor.

El Ayuntamiento de Calanda se reserva los derechos de edición del cartel premiado, que será utilizado tanto en formato mural como en los programas de mano de las fiestas. Por su parte, las obras no premiadas podrán retirarse entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre en la Oficina de Cultura.

Las bases también recogen la posibilidad de exponer públicamente los trabajos presentados una vez emitido el fallo del jurado. La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de todas las condiciones establecidas.

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