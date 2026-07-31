El Matarraña aprueba una propuesta contra la reactivación de las renovables con un PP dividido en la votación

El Consejo Comarcal del Matarraña ha aprobado este jueves la proposición presentada por Teruel Existe para manifestar la oposición de la institución a la reactivación de los proyectos de energías renovables en la comarca. La iniciativa ha prosperado con 10 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, en una votación marcada por la libertad de voto concedida por el Partido Popular a sus consejeros.

La propuesta ha recibido el respaldo de los tres consejeros de Teruel Existe, los dos del PSOE presentes, uno de los tres representantes socialistas no pudo asistir al pleno, los dos del PAR, el representante de CHA y dos consejeros del PP. El único voto en contra ha correspondido también a un representante popular, mientras que las siete abstenciones restantes han sido igualmente de consejeros del Partido Popular.

El PP ha optado por no imponer una posición única debido a que los municipios de la comarca mantienen posturas diferentes respecto a los proyectos renovables. La decisión responde a la diversidad de situaciones existentes en el territorio. Un ejemplo es el caso de Mazaleón, donde una consulta realizada en el municipio mostró respaldo a la implantación de estos proyectos. Por ello, el grupo ha permitido que cada consejero votara en función de la realidad de su localidad, sin establecer disciplina de voto.

La propuesta, defendida por Teruel Existe, buscaba que la Comarca del Matarraña manifestara oficialmente su rechazo a la reactivación de parques de energías renovables en el territorio.

Aunque la iniciativa ha salido adelante con una amplia mayoría, el debate ha vuelto a evidenciar la complejidad del asunto dentro de la propia comarca, donde conviven municipios claramente contrarios a estos proyectos con otros que mantienen una posición favorable a su desarrollo. Esa disparidad ha llevado al Partido Popular a conceder libertad de voto a sus representantes, una decisión que se ha traducido en tres posiciones distintas dentro del mismo grupo: dos votos favorables, un voto en contra y siete abstenciones.