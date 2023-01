El Matarraña creará un ‘banco’ de artistas para promover actos y eventos

La comarca del Matarraña busca a todos los jóvenes artistas del territorio. El departamento de Juventud de la institución comarcal pretende crear un banco de recursos que aglutine a todos los artistas, de cualquier ámbito, para contar con ellos de cara a la realización de eventos y proyectos. Los requisitos para formar parte de este banco es tener entre 14 y 35 años, vivir en la comarca del Matarraña y realizar cualquier disciplina artística o cultural.

Pueden ser personas especializadas en artes plásticas, musicales, escénicas, imagen o cualquier otra rama cultural. «Queremos conocer primero cuántas personas tenemos en el territorio que desarrollen una faceta cultural para después programar diferentes actividades a lo largo del año en base a las propuestas que vayamos recogiendo», explicó Nuri Gasulla, técnico de Juventud de la comarca del Matarraña. La intención es comenzar esta misma primavera con una programación cultural que sea el resultado de este sondeo de artistas.

Además de artistas en activo, pueden participar personas que tengan un artista en potencia pero que todavía no lo hayan puesto en marcha. Por ello desde la comarca del Matarraña incidieron en que además de personas ya conocidas dedicadas a la cultura, quieren llegar a otros vecinos cuya actividad no haya trascendido hasta el momento. Este banco o catálogo de artistas matarrañenses comenzó a ser una realidad con la llegada del nuevo año. Desde la institución comarcal subrayaron que no van a establecer un plazo final para poder inscribirse en este banco de recursos. «Va a ser un proyecto que estará abierto indefinidamente. Si en unos meses cualquier artista o persona que se dedique al arte y la cultura se pone en contacto con nosotros, lo incluiremos en este banco», añadió Gasulla.