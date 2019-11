El Matarraña más mágico a través del objetivo

El instante más mágico, la luz más sugerente y las panorámicas más extraordinarias del Matarraña fueron sin duda los protagonistas de la entrega de premios del concurso fotográfico de la comarca del Matarraña. El templo gótico de Ráfales fue una vez más el lugar escogido para exhibir y premiar a los mejores fotógrafos del territorio en un concurso que este año celebró sus bodas de plata y que contó con hasta 167 fotografías presentadas por aficionados y profesionales de la fotografía de todo el Bajo Aragón Histórico.

En esta XXV edición la convocatoria se estructuró en dos modalidades diferentes divididas en un total de 4 categorías y 2 menciones especiales. La entrega de los premios tuvo lugar el domingo en el templo parroquial de Ráfales. El acto contó con varios de los premiados y corrió a cargo del presidente de la comarca del Matarraña, Rafael Martí, la vicepresidenta comarcal, Carmen Agud y el alcalde de Ráfales, Jose Ramón Arrufat, quienes estuvieron acompañados por otros alcaldes como el de Monroyo, Jose Ramón Guarc. De este modo en la modalidad de Entorno, paisaje y medio ambiente el ganador de la categoría Fauna fue Jaime Charles con la fotografía denominada ‘Esos ojazos negros’; en la categoría Entorno y Paisaje el ganador fue David Sánchez con la fotografía ‘Lágrima de almendro’. Asimismo, la ganadora del premio especial a la categoría de árboles catalogados fue Alicia Abril con la fotografía ‘Subir al tilo’.

Foto de familia de autoridades y algunos de los ganadores del concurso.

Por su parte en la modalidad Valores del Matarraña el ganador en la categoría de Oficios y actividades tradicionales de tipo laboral y tradiciones y fiestas populares fue Carlos Puértolas con la fotografía ‘El diablo llama a la puerta’. En la categoría Arquitectura popular el ganador fue Joaquín Querol con la instantánea ‘Atardecer enmarcado’. Y por último Juan Romero logró el premio especial a las fuentes ubicadas fuera de los cascos urbanos con la fotografía ‘Aires de tormenta’. Los ganadores de cada una de las categorías recibieron un premio de 300 euros, los segundos clasificados 150 y los terceros un metálico de 75 euros. Además los ganadores a los premios especiales fueron obsequiados con un premio de 100 euros.

Una de las fotografías premiadas en la categoría de premio especial.

Cambio de fecha por el 10-N

Todo ello después de que la entrega de los premios tuviese que suspenderse para la fecha inicialmente prevista, coincidiendo con la Feria de Recursos Naturales y Medio Ambiente que la localidad celebró durante todo el fin de semana del 9 y 10 de noviembre. La celebración de las elecciones generales motivó el cambio de fecha al tratarse de un acto que la Junta Electoral calificó como institucional y por tanto desaconsejó la celebración de este acto. Sin embargo todas las fotografías participantes, así como las ganadoras, estuvieron expuestas desde el fin de semana de celebración de la feria en el interior del templo gótico. No obstante, aunque se señalaron y exhibieron las tres fotografías ganadoras de cada una de las categorías, no se desbeló el orden de los premios hasta el mismo momento de la entrega de los premios. «Quisimos mantener hasta el último momento la emoción y por ello dimos a conocer las fotografías ganadoras pero no el orden de los premios», explicó David Arrufat, técnico de cultura de la comarca del Matarraña.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de este concurso, durante toda la semana previa se expusieron en el Ayuntamiento de Ráfales las fotografías ganadoras de todos los concursos anteriores. «Hemos recopilado los premios de todas las ediciones anteriores para conmemorar ya este cuarto de siglo desde que se pusiese en marcha este concurso», añadió Arrufat.