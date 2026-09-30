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30 SEP 2026|

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El Matarraña Team vuelve a conquistar el doble oro por equipos en el Campeonato de Aragón de ascenso

El club turolense se impone en las categorías masculina y femenina del Kilómetro Vertical de Bielsa, con Marina Albesa segunda en la clasificación individual

Marina Albesa subida al segundo escalón que decantó la victoria / Cedida
Marina Albesa subida al segundo escalón que decantó la victoria / Cedida

Jesús Burgos30 09 2026

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AtletismoDeporte

El Matarraña Team volvió a demostrar su potencial en las carreras por montaña al conquistar el oro por equipos, tanto en categoría masculina como femenina, en el Campeonato de Aragón de Ascenso, disputado este domingo en la primera edición del Kilómetro Vertical de Bielsa. El club repite así el doblete conseguido la semana anterior en el Campeonato de Carreras en Línea y cierra la temporada autonómica con otro resultado destacado.

La prueba, organizada por el Club Atlético Sobrarbe (CAS) con motivo de su 50 aniversario, reunió a más de 60 deportistas. Entre ellos estuvo Marina Albesa, del Matarraña Team, que terminó segunda en la clasificación femenina, a tan solo 16 segundos de la vencedora, Ana Heras, del TRZ Chemik. “Creo que tenemos calidad, eso está claro, pero también hay unión. Al final no se trata solo de competir, sino de hacer equipo, de ir todos a una y de pasarlo bien”, resume Albesa, que pone en valor el trabajo colectivo detrás de los éxitos de la formación.

Dos oros con cinco corredores

El Matarraña Team acudió a Bielsa con una representación reducida, formada por tres hombres y dos mujeres, el mínimo necesario para puntuar por equipos. Pese a ello, consiguió imponerse en ambas clasificaciones, en las que se tienen en cuenta los resultados individuales de los integrantes de cada club.

“Eramos poquitos, pero lo dimos todo”, explica Albesa. En la competición femenina, el equipo empató a puntos con el otro club participante, pero la segunda posición individual de la corredora del Matarraña Team permitió decantar el desempate a su favor.

La preparación de la carrera tampoco estuvo exenta de dificultades en la categoría masculina. Uno de los integrantes del equipo, Diego, sufrió una caída el día anterior y se hizo daño en una rodilla. Finalmente, pudo completar la prueba y contribuir a la puntuación colectiva. “Entre los tres hicieron un gran trabajo”, destaca Albesa. El Club Atlético Sobrarbe ocupó la segunda posición por equipos tanto en hombres como en mujeres, mientras que el zaragozano Club Alpino Universitario completó el podio masculino.

Albesa se queda a 16 segundos de la victoria

El Kilómetro Vertical de Bielsa planteó un recorrido exigente de seis kilómetros y 1.071 metros de desnivel positivo, con salida desde la plaza del municipio y llegada al Portiello de Tella, siguiendo el GR 19.1. En la clasificación absoluta masculina, Álvaro Osanz, del Grupo de Montaña Sabiñánigo, se proclamó campeón de Aragón con un tiempo de 48 minutos y siete segundos. Carlos Pobes, del Club Alpino Universitario, fue segundo, mientras que Daniel Magallón, del Club Atlético Sobrarbe, consiguió el bronce.

En féminas, Ana Heras se llevó el título por delante de Marina Albesa, con Patricia López, del Sobrarbe, en tercera posición. La corredora del Matarraña Team reconoce que durante la subida llegó a perder ritmo, pero encontró mejores sensaciones en los tramos técnicos finales y pudo recortar distancias hasta quedarse a solo 16 segundos de la victoria.

Más allá del resultado individual, Albesa subraya la importancia de haber conseguido el oro colectivo con una plantilla femenina tan ajustada. “Lo importante es ir, participar, pasar el fin de semana y hacer equipo. Creo que esa es la clave”, señala.

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