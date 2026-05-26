El Matarraña Team se corona en la Calvarian Race: Carlos Jávega y Noa Monserrat se suben a lo más alto en Alcorisa

El Matarraña Team volvió a dejar huella este pasado fin de semana. Carlos Jávega y Noa Monserrat fueron los grandes protagonistas de la VI Calvarian Race de Alcorisa después de imponerse en la categoría competitiva de una prueba que volvió a convertir la localidad en una auténtica fiesta deportiva y que agotó las 250 plazas previstas por la organización.

La carrera de obstáculos celebró este domingo una edición marcada por el cambio de formato. Por primera vez abandonó la tradicional tarde del sábado para trasladarse a la mañana dominical. El resultado no pudo ser mejor. Gran respuesta de participación, ambiente familiar y un cierre de temporada deportiva por todo lo alto en torno al deporte, la convivencia y la diversión.

Pero entre espuma, polvos holi, música e hinchables hubo también espacio para la competición. Y ahí apareció el Matarraña Team.

Jávega y Monserrat elevan el nivel

Carlos Jávega se llevó la victoria masculina después de completar el recorrido más exigente de la mañana y superar una prueba que este año elevó todavía más el nivel competitivo con nuevos obstáculos vinculados a la calistenia, además de los ya habituales desafíos de reptar, trepar muros, atravesar laberintos de cuerdas, saltar neumáticos, superar fosos de barro o zambullirse en contenedores de agua.

El deportista estuvo acompañado en el podio por Raúl Aguilar, segundo clasificado, y José Martín, que completó la tercera posición.

Noa Monserrat en el podio de la Calvarian Race / Ayuntamiento de Alcorisa

También dominó la prueba femenina Noa Monserrat. La corredora del Matarraña Team volvió a demostrar su enorme nivel competitivo para llevarse el triunfo absoluto entre las mujeres por delante de Beatriz Bernad, segunda clasificada, y Olivia Gasión, que cerró el podio.

Los dos triunfos confirmaron el gran momento deportivo que atraviesa la entidad matarrañense, que sigue acumulando resultados destacados dentro de pruebas de resistencia y obstáculos del territorio.

Una carrera diferente

La Calvarian Race volvió a combinar exigencia deportiva y espectáculo. Una de las pruebas más características del recorrido volvió a estar situada en el monte San Cristóbal. Allí los corredores debían afrontar la subida hasta el repetidor con un añadido especial para los más rápidos. El primer hombre y la primera mujer que alcanzaban la zona del Canal Cero debían cargar una paletilla durante el ascenso para poder llevársela posteriormente a casa. En esta edición los premiados fueron Raúl Aguilar y Olivia Gasión.

Más allá de la competición, la mañana reunió especialmente a familias y pequeños deportistas. Hasta 225 participantes formaron parte de esta modalidad más popular en una jornada que comenzó con un novedoso encierro infantil con carretones por las calles del casco histórico y una exhibición del grupo infantil de iniciación al baile en la plaza de Los Arcos.

El final de fiesta de la Calvarian Race en Alcorisa / Ayuntamiento de Alcorisa

Después llegaron las tandas de salida escalonadas. Veinte personas cada tres minutos. Sin aglomeraciones. Y con una única intención: disfrutar.

El punto final lo pusieron la música, los hinchables, la fiesta de la espuma y los polvos holi en los alrededores de la plaza de toros. Una despedida de temporada perfecta. Y con doble alegría para el Matarraña Team. Carlos Jávega y Noa Monserrat pusieron la firma deportiva. Alcorisa volvió a poner la fiesta.