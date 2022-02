Mayte Pérez: «Si somos generadores de energía no cometamos el error de producirla para otros y verla pasar, como hicimos en el siglo XX»

Ha visitado las obras de la variante de Alcorisa, ¿cómo avanza este proyecto?

Cuando estás en los sitios ves la dimensión de las obras. Es una obra emblemática, estaba en el histórico de demandas de la provincia de Teruel y la verdad es que es todo un orgullo y un gusto ver cómo avanza a un ritmo imparable. Esperemos, tal y como ha dicho el propio secretario general de Infraestructuras, que en un año pueda estar en funcionamiento. Es impresionante ver la envergadura de la obra, con esos viaductos… Una obra muy bien hecha. Apenas son 6 kilómetros y contempla una inversión de 40 millones de euros, pero cuando ves lo que se está haciendo es cuando tienes la medida de lo que supone gran inversión.

Estará lista en la primavera de 2023…

Hemos vivido dos años que han alterado todas las agendas personales y desde luego las de las instituciones. Todo lo que tiene que ver con la falta de suministros, las dos borrascas… Nos han pasado muchas cosas. Si hacemos un repaso de los últimos dos años… yo que sé lo que nos falta por vivir. Todo eso ha alterado el cronograma de la obra pero sí, dentro de un año podría estar ya en funcionamiento.

Es uno de los compromisos del Gobierno Central con la provincia de Teruel, otro es la A-68, ¿cómo valora el avance de este proyecto?

Avanza a velocidad de crucero, afortunadamente. Creo que son obras que avanzan y que son demandas de todos los partidos políticos que tenemos algo que decir en la provincia de Teruel, aunque realmente pasan a ser realidad cuando gobierna el Partido Socialista. Quiero poner de manifiesto que seguramente nos gustaría que fuera más rápido, pero lo que es indudable es que cuando el Partido Socialista gobierna en las instituciones las infraestructuras y los proyectos de esta provincia avanzan. De seis tramos que contempla tenemos en obras uno, tres en distintos procesos, y la verdad es que lo que tengo claro es que no hay marcha atrás y que la A-68 -que es una prioridad en materia de infraestructuras viarias y carreteras- va ya a un ritmo imparable.

Otro tipo de compromisos son aquellos que el Ejecutivo Nacional ha contraído respecto a la lucha contra la despoblación. La pasada semana y en referencia a ese Plan de las 130 medidas informaban de que un 82% ya se habían iniciado. ¿Es esta su percepción?

A este gobierno lo que se le puede reprochar es que puede ir más rápido de lo que va, pero el compromiso con cuestiones estructurales de la provincia desde luego lo han puesto de manifiesto. No es la primera vez que hay negro sobre blanco en esas 130 medidas. El asunto de la despoblación no tiene una única solución, debe impregnar toda la política pública. Y es posible que esa percepción del 82% nos falte, precisamente porque son tantas y tan variadas las medidas… además responden a una concepción transversal. Y ahí yo reconozco que puede ser que no seamos muy hábiles en la política, en la comunicación. Porque si tú centras el esfuerzo en tres medidas concretas es mucho más impactante, ¿no? Pero es cierto que si tú analizas las convocatorias que han salido desde los distintos ámbitos hay una gran cantidad de medidas puestas en marcha. No quiere decir que el 82% estén acabadas, sino que están iniciadas y hay veces que esto prácticamente es imperceptible. Pero es verdad que cuando lo analizas hay muchísimo trabajo hecho y creo que algo falla en la transmisión de esa información porque la percepción puede ser que no lo sea. Sorprende esa cifra pero cuando haces realmente el balance hay muchísimas medidas que no estamos teniendo en cuenta y que son políticas activas que luchan contra este desafío.

Algunos expertos tildan esas medidas de generales, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada territorio. ¿Considera que esto es así?

Yo creo que hay una excelente predisposición del gobierno central a abordar a las desigualdades que tiene su expresión en el desequilibrio territorial y en la despoblación. Hay dos tipos de Españas: la que ha ido a velocidad de crucero y la que ha ido un poquito más despacio porque per se tiene menos atractivos para la inversión y es más difícil llevarla a cabo. La despoblación no se aborda desde una sola institución, desde el ámbito únicamente estatal. Creo que las Comunidades Autónomas y especialmente la nuestra –este 2022 se celebran 40 años del Estatuto de Autonomía- han posibilitado que las decisiones se tomen cerca del problema, y que sean por tanto más ajustadas a la realidad. Se ha avanzado muchísimo en nivel de servicios. Y creo que la despoblación debe abordarse de una manera transversal pero también cooperativa entre las distintas administraciones: Gobierno de España, autonómico, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Y quizá ese es el paso que nos queda: alinear todos los esfuerzos que estamos haciendo. Creo que vivimos una gran oportunidad. Va a haber recursos con los Fondos Europeos, con los remanentes de los que disponen las entidades locales, y con una voluntad manifiesta de intentar combatir la despoblación. A veces hablamos mucho de la despoblación, es un tema de actualidad, y decimos: “Bueno, ¿y cómo abordamos esto?” Yo creo que las fórmulas mágicas no existen y se debe basar en la consolidación de servicios públicos de calidad -que no te hagan abandonar por descarte tu municipio- y oportunidades de empleo a través de proyectos estratégicos. Es la primera vez que el Gobierno de España se compromete con medidas concretas, pero, o somos capaces de alinear todos los esfuerzos interinstitucionales o realmente nos estaremos dejando cosas por el camino o incluso estaremos incurriendo en alguna duplicidad. Creo que el desafío es complejo, es grande, y tenemos que poder optimizar todos los esfuerzos de las administraciones para ser eficaces en la respuesta.

Mencionaba una España a dos velocidades. ¿Cree que nos estamos acercando a esa primera España?

En la prestación y en el disfrute de los servicios hay una equiparación muy evidente. La comunidad autónoma de Aragón está liderando datos a nivel de creación de empleo y estamos siendo los primeros compitiendo con comunidades autónomas que han tenido unas condiciones históricas mucho más favorables. Lo que quiero decir es que cuando a Argón o a Teruel se le dan oportunidades, se generan condiciones idóneas para poder poner en valor el esfuerzo y el talento que se tiene en esta tierra, somos capaces perfectamente de competir con los mejores, o con los que han tenido de alguna manera adulterado ese crecimiento porque han sido más apoyados por el Gobierno de España. Me refiero a Cataluña o al País Vasco. Creo que somos capaces de aprovechar las oportunidades mejor que cualquier otro. Y el desarrollo del Estatuto de Autonomía y su aplicación durante 40 años ha permitido demostrar que Aragón es una tierra desde luego de primera, y lo demuestra día a día.

El presidente aragonés, Javier Lambán, llegó a decir en unas jornadas que Teruel no es el prototipo de la España abandonada, sino un ejemplo de la revitalización del medio rural. ¿Está de acuerdo?

Él lo que quiere decir es que la provincia de Teruel ha cambiado en los últimos 30 años muchísimo. Y eso es muy evidente. Y yo estoy viendo cómo Alcañiz ha cambiado en los últimos años de manera tremenda. Hemos asistido también a la presentación de un proyecto de incorporación de las travesías a la ciudad, a una ciudade amable y yo creo que precisamente la capacidad de generar sinergias y unir esfuerzos en las administraciones ha permitido proyectos emblemáticos. Motorland no sería posible si no tuviéramos las competencias. El instituto que vamos a arreglar, y que creo que es absolutamente necesario invertir en él en torno a 7 millones de euros, sería difícil si las decisiones se tomaran en Paseo de la Castellana. Estoy convencida de que el Hospital, que continúa avanzando, no existiría. Hay muchas cosas que hemos podido llevar adelante gracias precisamente a esa capacidad de autogobierno y de decidir cuáles son nuestras prioridades. Vemos ciudades, pueblos, con un nivel de servicios espléndido. Yo creo que se refiere a eso y a abandonar ese sentimiento victimista, y a creemos que realmente tenemos una tierra de oportunidades. Si somos capaces de aprovecharlas y de elegir de manera acertada cuáles son nuestras prioridades esta provincia tiene muchísimo futuro. El presidente lo hace también porque ha descubierto la provincia de Teruel. Él es de Ejea de los Caballeros y está gratamente sorprendido de cómo ve tanto la iniciativa privada como la iniciativa pública; lo audaces que hemos sido en anticiparnos en algunos proyectos. Tenemos Motorland, Technopark, tenemos el aeropuerto… tenemos proyectos que en estos momentos son referentes.

Es también Secretaria de Reto Demográfico del PSOE. ¿Qué supone el poder trasladar las visiones del territorio al comité orgánico del partido?

Quien me conoce sabe que soy perseverante, tenaz, como buena aragonesa; y que intento hablar del medio rural y de la España del interior. Yo hablo siempre de la España desaprovechada, creo que tenemos grandes potencialidades, que se ha mirado hacia las zonas que per se eran más fáciles de desarrollar, pero que tenemos grandes recursos en la España del interior, que sin victimismos y sin paternalismos, hay que poner en valor. Hay que mirar hacia esa España del interior respetando la libertad individual de cada uno. La despoblación es una cuestión interinstitucional pero es también una cuestión que nos interpela a todos: a los empresarios, por ejemplo. Siempre se ha dicho, las instituciones no crean empleo, lo crean los empresarios. ¡Benditos empresarios que tenemos, por cierto, en Aragón y especialmente en esta provincia! Tenemos que hablar con ellos para que nos digan qué condiciones o cuáles son las condiciones idóneas para invertir. Tenemos que hablar con ellos para que nos orienten precisamente y nos digan qué tenemos que hacer desde las políticas públicas para hacer atractivo y que les compense esa inversión. Tenemos que hablar también con sindicatos para que nos digan cómo podemos hacer que los servicios públicos en el medio rural se cubran con todas las garantías, qué tenemos que hacer con funcionarios que eligen otro tipos de emplazamientos y siempre el medio rural es la última de las elecciones. Es algo que nos interpela a todos. Creo que también tenemos que hablar con los medios de comunicación para que se proyecte una imagen distinta de lo que es el medio rural. A mí me molesta de manera enorme hablar de una España vaciada, porque eso denota realmente mucho. La forma es parte del fondo. Y yo creo que aquí la gente palpita, la gente se compromete con su tierra y yo intento trasladar en Madrid que hay una parte del país que tiene ganas de coger el tren, nunca mejor dicho, y de aprovechar las oportunidades que este momento, que este siglo XXI, nos está brindando.

Hay muchas problemáticas que afectan al medio rural. Una de ellas es la falta de vivienda. Hace unas semanas el consejero José Luis Soro estuvo también aquí y comentó que la nueva Ley de Vivienda no atiende a las necesidades del medio rural sino que es ciertamente urbanita. ¿Está de acuerdo?

Es obvio que el problema de la falta de vivienda es un problema real. En la última convocatoria del Fondo de Inversiones de Teruel, en el capítulo de infraestructuras municipales, uno de los criterios que promocionábamos de manera notable eran aquellos proyectos que fueran vinculados a poner a disposición de los municipios vivienda. La Diputación Provincial me consta que está haciendo también un esfuerzo. A través de los fondos Next Generation también el Gobierno de España quiere poner en marcha no solo la rehabilitación de barrios, sino la promoción de nueva vivienda para alquiler. Hemos coincidido en identificar que la falta de vivienda es un problema. Yo creo que podríamos hablar de dos problemáticas distintas. En las grandes ciudades el acceso a la vivienda tiene una complejidad económica; y aquí directamente es que no existe. En el medio rural las viviendas que están vacías tienen un valor afectivo para el propietario, y eso no tiene nada que ver con el valor económico. Esas cosas tenemos que ir resolviéndolas desde las administraciones. Fíjate, en la provincia de Teruel estamos prácticamente rozando el pleno empleo, según algunos indicadores, pero muchas veces en pueblos donde se han desarrollado actividades empresariales sus trabajadores no pueden mantenerse porque no tienen acceso a una vivienda. Eso tenemos que evitarlo. Tenemos que intentar arraigar el máximo posible a los profesionales, a los trabajadores, a los funcionarios… Tenemos que ser capaces de ofrecer, y además de ser competitivos. La pandemia nos ha enseñado algunas cosas. Dicen los expertos que ahora los pisos que se buscan son con terraza, son con espacio… yo creo que el medio rural tiene que ofrecer precisamente ese atractivo. Si para combatir la despoblación los pueblos ofrecen lo mismo que la ciudad, yo creo que estaremos fallando. Tenemos que ser atrevidos y ofertar servicios de mayor calidad que sean atractivos y que supongan un aliciente más para que la gente diga: “merece la pena vivir aquí”.

Otro tema de actualidad es la polémica por el recorte de las ambulancias en nuestra comunidad autónoma. Ya sabe que se están recogiendo firmas en contra del pliego publicado respecto al transporte sanitario. ¿Les preocupa?

Tanto nos preocupa que es un borrador que se ha hecho público y que realmente está incorporando todas las propuestas que se están haciendo. Yo creo que hay dos partes. Hay que darle una vuelta a la prestación del servicio de urgencias. Realmente había que mejorar, no solo el dispositivo, sino el nivel de respuesta, proteger de alguna manera la salud de la gente. Y además está el reto de adaptar todas esas condiciones técnicas a la realidad territorial. Yo estoy convencida de que el pliego definitivo será muy diferente al que ahora mismo está siendo objeto de recogida de firmas y objeto de polémica que, desde luego, están alimentando también opciones políticas. A mí lo que me interesa es que cuando este concurso salga a licitación se adapte a las cuestiones técnicas y sanitarias, pero también a la realidad territorial de cada provincia. Y estoy segura de que así será.

Hablemos del FITE, el Fondo de Inversiones de Teruel. En esta última convocatoria los agentes sociales han tenido un gran peso, eso también es un avance…

Estoy segura de que no hemos crecido solo cuantitativamente en el Fondo de Inversiones, sino que esto supone una mejora cualitativa en el diseño de una política pública de primer nivel que tenemos el orgullo de tener en exclusiva en el país. La incorporación de agentes económicos, el analizar cuáles son las iniciativas empresariales que generan una mayor demanda y que tenemos que identificar, también el saber qué políticas públicas pueden hacer de tractor para que la iniciativa privada se enganche. Creo que eso es fundamental. Esta semana se tiene otra reunión, creo que llevamos 8 o 9 ya para hablar del FITE de 2022, del diseño del nuevo Fondo de Inversiones, y creo que sus aportaciones son muy interesantes y necesarias.

Motorland ya no puede financiarse con el FITE, así lo informó la Cámara de Cuentas. Hay quienes reclaman o echan en falta nuevos grandes proyectos estratégicos que afrontar con este Fondo. ¿Qué opinión le merece esto?

Si me permites una reflexión que no sé si es muy políticamente correcta y por tanto no sé si la debería de hacer… En la provincia de Teruel tenemos distintos fondos. Generalmente todo lo que viene de lo público la gente lo conoce: el FITE, los Miner… es público, es transparente, entonces es muy fácil criticarlo. Sin embargo, los fondos que van a Zaragoza, a Huesca, a Castellón, a Valencia…, son unos fondos ordinarios y es mucho más difícil seguirles la pista. Lo que quiero decir es que se frivoliza en exceso con políticas públicas que vienen a la provincia de Teruel. Y si vienen es porque las necesitamos. Todo tiene margen de mejora, sin duda. Tenemos que ser más eficaces en la gestión, pero a mí me duele muchas veces la frivolidad que incluso en la provincia utilizamos para criticar este tipo de instrumentos. Creo que nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado. Respecto a Motorland… el informe de la Cámara de Cuentas analiza un periodo de pandemia. No se pueden extraer conclusiones de ese informe. Ese informe distorsiona la realidad. Motorland ha supuesto un impacto directo e indirecto en esta comarca importantísimo. El defender este tipo de inversiones requiere perfeccionarlos, avanzar. Tenemos un circuito que es de primera división. Tenemos proyectos estratégicos de un nivel impresionante. El FITE no puede promover únicamente proyectos públicos que exigen un mantenimiento continuo y cargar la mochila de lo público. Tiene que servir para impulsar proyectos estratégicos de mano de la iniciativa privada y que sean sostenibles en el tiempo. Hay que conjugar esa mezcla. Muchas veces desde lo público se construye una infraestructura que se hace sostenible por sí misma, el aeropuerto de Teruel es un ejemplo.

Preocupa también el famoso Nudo de Andorra tras el cierre de la Central Térmica. No han llegado grandes inversiones y todavía sigue sin firmarse el Convenio de Transición Justa. ¿Le preocupa la falta de cumplimiento del Gobierno Central?

Por hacer un símil, se me hace un nudo en la garganta, o en el estómago. Me preocupa que seamos tan lentos. Yo tengo que poner el valor el compromiso del Gobierno. Es cierto que este concurso es el primero que se ha hecho, se ha empezado por Andorra. Creo francamente que Andorra tiene la dimensión para ejemplificar ese modelo de Transición Justa. Tiene un número de habitantes suficientemente amplio porque el resto de municipios en los que se han cerrado térmicas son más pequeños y quizá revertir esa situación es muchísimo más complejo. Pero vamos muy lentos, muy lentos. Yo se lo traslado, lo traslado a la vicepresidenta -me consta que tiene un compromiso personal-, y a la directora del Instituto para la Transición Justa. Es cierto que ha habido muchas convocatorias, es cierto que hay alguna empresa que está ya instalada en Andorra, y que ahora con el desmantelamiento no hay una necesidad urgente de empleo. Pero nosotros tenemos que generar una expectativa de futuro que dé oportunidad a unos 30 o 40 años. A Andorra y a la comarca. El Nudo desde luego es una grandísima oportunidad. Hay 11 proyectos que son impresionantes. Estamos expectantes. Yo lo que les digo es que si pueden apurar un poquito los tiempos pues francamente será mejor, pero ya no es cuestión de cumplimiento de la política, que a mí me parece clave, sino porque necesitamos que la gente de Andorra confíe claramente en que es una tierra que tiene futuro y en que las administraciones tamos trabajando para que así sea.

¿Qué le responden cuando traslada que urge el Convenio?

Me dicen que están trabajando. Yo creo que en la Administración somos muy inoperantes. Soy funcionaria en excedencia pero entiendo que la Administración debe estar para resolver problemas, no para crearlos. Tenemos que facilitar que el emprendimiento fluya y no poner trabas. La Administración es muy lenta y cuando tiene que ver con las tramitaciones ambientales o con las energías todavía más, porque tiene que haber un proceso muy garantista de Información Pública. Creo que hay que acercase a los sitios porque hay que conocer, hay que hablar con la gente, hay que empatizar, hay que ver si esa percepción que tú tienes en el despacho es real o te transmiten una información distinta. Yo soy siempre muy sincera, muy perseverante, ya me conocen: “La de Teruel ya está aquí”, e intento decir que apremia, que apremia; que si pueden apurar, que apuren.

Si hablamos de energía, vital es también la cuestión de las renovables y su implantación en el territorio. Se habla de la masificación de las renovables, sobre todo en comarcas como el Matarraña o el Maestrazgo. ¿Cuál es la postura del Gobierno de Aragón?

Creo que hay varias condiciones. La primera es que hay que cumplir la legalidad. La segunda: no podemos hacer algo en contra del territorio. Y la tercera, si somos generadores de energía, no cometamos los errores que cometimos en el siglo XX. Entonces producíamos energía para otros y la veíamos pasar. Es decir, donde creemos el recurso que creemos el valor añadido. Si aquí tenemos energía, que vengan las empresas aquí porque sea más competitivo el precio de recibo de luz; que los habitantes que tengan una bonificación, que se aprovechen de ese recurso que está en su lugar. Hay que hacer de la necesidad virtud. Ese es el nuevo modelo energético en el que estamos trabajando. El presidente lo tiene muy claro: quiere hacer un Pacto por la Energía en Aragón. Hace dos semanas tuvimos una primera reunión con todas las partes interesadas y queremos trasladarlo también al parlamento para que haya un nuevo modelo energético y trasladar la necesidad de nuevas regulaciones. Portugal, por ejemplo, ya está planteando una cosa como la que planteamos nosotros. En este momento el modelo que nosotros planteamos no es posible porque falta una regulación estatal y por eso también estamos estableciendo alegaciones para enviar a Madrid. Oye, cuando se tiene un recurso lo que se tiene que hacer es aprovecharlo, cosa que no hemos hecho en Aragón en el siglo XX.

Teruel Existe elevó a la Comisión Europea una petición que fue aceptada la pasada semana para investigar la “falta de evaluación ambiental estratégica de la planificación de energías renovables en la provincia de Teruel”. ¿Qué opina?

La polémica respecto a las energías renovables no ocurre solo en Aragón. Yo no he sido una gran defensora de las renovables, sin embargo he oído al ecologismo clásico hablar de la importancia de las energías limpias. Son ellos los que ahora mismo están cuestionando que se desarrollen. Creo que tenemos que ser coherentes. No vale todo para criticar a un gobierno, para desgastar a un gobierno, tenemos que bajar el balón al suelo y analizar la importancia, el valor, que tiene y la oportunidad que supone el desarrollo de energías renovables de una manera ordenada, insisto. Yo no puedo entender que haya técnicos en el Gobierno de Aragón y en el de España que se salten la norma a la torera. Yo confío mucho en las Administraciones, en sus funcionarios, creo que lo que está haciendo en este momento el Partido Popular yendo a Europa a desprestigiar la imagen del país y de alguna manera a dudar de la legitimación de los gobiernos y de las instituciones, es absolutamente letal y no lo entro a cuestionar por un tema partidista. Creo que es malo hacer eso y creo que las instituciones funcionan y lo que hay que hacer es ajustar en aquellas cuestiones que se vean excesos a través del cambio legislativo. El Congreso de los Diputados es un excelente lugar para plantear aquellas modificaciones que se creen necesarias y que en este momento se pueda percibir que no se están cumpliendo.

Precisamente Teruel Existe ha abanderado la cuestión de las renovables en algunos territorios. Anunciaban recientemente que se presentarán a las elecciones en las tres provincias aragonesas bajo la marca de la España Vaciada como partido político. ¿Qué opina de este último movimiento?

Yo creo que lo que preocupa es la cantidad de opciones políticas que existen. Lejos de facilitar la estabilidad de un país lo que hace es complicarlo mucho más. Tenemos el ejemplo de Castilla y León. Ha hecho el señor Mañueco un pan con buenas tortas, que se suele decir. Realmente lo que ha quedado de estas elecciones -además de precipitar una convocatoria en un momento absolutamente inoportuno- es el crecimiento de Vox, de la ultraderecha, que en el resto de los países europeos se les pone el frontispicio a la entrada en cualquier tipo de gobierno, y un auge de este tipo de plataformas localistas. Al final van a defender exclusivamente lo suyo y tampoco se sabe qué van a hacer con el voto de la gente en cuestiones mucho más transversales. Estamos para aportar, todos tenemos seguramente parte de razón, tenemos que intentar hacer análisis realistas. Y yo no tengo nada más que decir. Respeto que haya distintas opciones que se presenten a las elecciones, pero eso sí, tendremos que ser coherentes con nuestros planteamientos y no generar falsas expectativas, porque al final eso va en detrimento del nivel de convivencia de la sociedad y también del orgullo que tenemos como tierra.

A día de hoy, ¿cree que Teruel Existe podía ser socio de Gobierno? Recodemos que el gobierno aragonés está conformado por un cuatripartito.