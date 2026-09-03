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03 SEP 2026|

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Los médicos de Aragón amenazan al Ministerio con ir la huelga indefinida en octubre si no hay cambios en el estatuto marco

Los representantes de los trabajadores recuerdan que el pasado mes de mayo firmaron un preacuerdo con el objetivo de mantener las negociaciones en un clima de «paz social»

Médicos y pacientes frente a la entrada del nuevo hospital en la última huelga en junio./ G.R.
Médicos y pacientes frente a la entrada del nuevo hospital en la última huelga en junio./ G.R.

La COMARCA03 09 2026

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El Comité de Huelga Autonómico ha advertido de que podría adoptar «medidas drásticas» en las próximas jornadas si no se produce un cambio de rumbo en las negociaciones con la Administración. La organización señala que las conversaciones no están avanzando en la dirección esperada y cuestiona la voluntad de la Administración para dar respuesta a la situación planteada. El comité, reunido el pasado 2 de septiembre, ha hecho pública su posición coincidiendo con el anuncio realizado a nivel estatal sobre la convocatoria de una huelga indefinida durante el próximo mes de octubre.

En el ámbito autonómico, los representantes de los trabajadores recuerdan que el pasado mes de mayo firmaron un preacuerdo con el objetivo de mantener las negociaciones en un clima de «paz social». Una decisión que, según explican, pretendía demostrar su voluntad de alcanzar un entendimiento y facilitar el desarrollo de las conversaciones.

Sin embargo, varios meses después, el Comité de Huelga Autonómico considera que los avances son insuficientes. «Nuestra impresión es que la Administración no tiene intención de estar a la altura de la gravedad de este conflicto», señala el comunicado difundido tras la reunión. Ante esta situación, el comité avisa de que, si no se producen mejoras en las próximas jornadas, se verá obligado a incrementar las medidas de presión.

Uno de los principales puntos de conflicto se encuentra en las condiciones laborales vinculadas a las horas obligatorias. Los representantes advierten además de que esta situación podría terminar afectando a la actividad que actualmente se realiza de forma voluntaria.«Si nuestras condiciones laborales no mejoran en nuestras horas obligatorias, difícilmente podremos seguir asumiendo la actividad voluntaria», concluyen.

Mientras tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS), Mercedes López, pidió al Gobierno que retire el Estatuto Marco aprobado en Consejo de Ministros y que se evite la huelga médica indefinida próxima a convocarse, ya que esta «sería catastrófica para la sanidad pública». Por ello, ha demandado que el Ejecutivo y los sindicatos «se sienten de nuevo a negociar», y es que los paros desarrollados hasta ahora han ocasionado «la anulación de cientos de miles de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas». «Queremos insistir en la preocupación de los usuarios de la Sanidad española en tanto que son cientos de miles de situaciones que inciden claramente en un aumento considerable de las listas de espera», destacó.

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