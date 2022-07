Los jefes de Servicio del Hospital de Alcañiz alertan de las graves consecuencias de perder la UVI móvil

Los siete jefes de Servicio del Hospital de Alcañiz se han unido para denunciar lo que consideran una «medida casi temeraria» por parte del Gobierno de Aragón que afecta gravemente a los enfermos: que desde hace tres semanas la UVI móvil del centro sanitario no dispone de médico de 21.00 a 9.00 de lunes a viernes y durante todo el día los fines de semana. Además, en algunos turnos tampoco tiene a personal de enfermería.

Los médicos responsables de todas las unidades han mostrado su malestar por este grave recorte y piden al Salud que «distribuya mejor los recursos» en una carta que han remitido a la dirección del Hospital, a la gerencia del sector sanitario de Alcañiz y a la dirección general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón. Además, también han trasladado su queja porque los trabajadores del Hospital no fueron informados oficialmente de que la UVI se quedaba sin médico y se enteraron a través de los medios de comunicación a posteriori.

Los médicos también hacen hincapié en que el Salud era conocedor del recorte del servicio por parte de la empresa concesionaria del transporte sanitario urgente en Aragón, Acciona, y debería haber actuado, algo que no ha sucedido ya que la UVI sigue sin médico 12 horas al día y las 24 los fines de semana. «Debería haber subsanado el incumplimiento del contrato de manera inmediata así como los responsables de los distintos servicios del Hospital debemos actuar para tener cubiertos nuestras unidades las 24 horas de los 365 días del año», destacan.

La función de la UVI móvil es el traslado entre hospitales de los pacientes, por lo que los médicos hacen hincapié en que en un Hospital sin Unidad de Cuidados Intensivos como el de Alcañiz este vehículo no solo es una cuestión de movilidad sino que en la mayoría de casos es la única posibilidad para superar una situación crítica en igualdad de condiciones con los residentes en una gran ciudad, que tienen cerca una UCI.

Los médicos inciden en que el tiempo es «crucial» para determinadas dolencias como un ictus o un infarto de corazón y que sin la UVI móvil se incumplirán los códigos y protocolos marcados por la propia consejería de Sanidad. A estos enfermos se les realiza una atención protocolizada en Alcañiz y un rápido traslado en UCI móvil hasta un Hospital con unidad de intensivos.

Sin médico en la UVI móvil tan solo se queda un único vehículo medicalizado para urgencias en todo el territorio, la UME. Si esta unidad se encuentra en un servicio, el paciente que necesita un traslado con médico tiene que esperar a que la UME quede libre o a que llegue otro transporte desde Zaragoza o Teruel cuando en medicina el tiempo es primordial. «En el caso de enfermos intubados tras una intervención quirúrgica y aparcados a la espera de quien lo pueda trasladar podría darse el caso de un segundo paciente a quien seguramente habrá que trasladar en medios convencionales antes de que se origine la necesidad de transporte con médico. Cabe recordar que, aunque con menor incidencia, seguimos teniendo enfermos covid a quienes en este Hospital se intuba en las habitaciones y quedan bajo ventilación mecánica hasta que se produzca el traslado sin otras medidas que se puedan aplicar más que llegar prontamente a una UCI», ponen como ejemplo los jefes de servicio en la carta a la que ha tenido acceso La COMARCA.

Para cumplir con los tiempos los jefes de servicio reclaman que la UVI móvil se mantenga operativa con todos sus profesionales las 24 horas todos los días y no debe sustituirse por ninguna de las alternativas que en las últimas semanas han esgrimido como «soluciones» desde la consejería de Sanidad y cargos del PSOE como son los helicópteros, las ambulancias con técnicos y profesionales de enfermería, la UME u otro transporte con médico llegado desde Teruel o Zaragoza. «Los especialistas que estamos de guardia sabemos que los helicópteros no vuelan por las noches, los pacientes intubados e inestables no pueden viajar con técnicos y enfermeros, la UME no puede dejar descubierta la provincia por un traslado y la posibilidad de contar con una ambulancia con médico desde Teruel o Zaragoza está supeditada a una espera de varias horas que nadie asegura y que en consecuencia va en detrimento del pronóstico del enfermo», afirman los jefes de servicio.

Que se distribuyan mejor los recursos

Por último, desean que se pueda revertir la situación y mandan un mensaje a la consejería de Sanidad, a la que recuerdan que en el artículo 43 de la Constitución se establece que compete a las administraciones públicas organizar y tutelar la salud pública con las prestaciones y los servicios necesarios. «La administración sabe que actuaremos siempre en beneficio del paciente tratando de poner todas aquellas medidas que puedan mitigar las consecuencias de estas decisiones que se han tomado pero también queremos dejar claro que nuestra responsabilidad tiene un límite en el devenir de aquel paciente que requiera cuidados que no se le pueden brindar en este Hospital. También creemos que podrían distribuirse de mejor forma los recursos con los cuales se cuenta», concluyen.