Los médicos rurales, en riesgo de desaparición: Solo un 14% tiene menos de 40 años

La figura del médico rural en España está en riesgo de desaparición: solo un 14% de los facultativos tienen menos de 40 años y las plazas de Medicina de Familia no se cubren en la convocatoria MIR. El Consejo General de Médicos (CGCOM) ha alertado del problema que sufre el colectivo a causa de la tasa de jubilaciones y la falta de reposiciones a través de una campaña audiovisual compartida en medios de comunicación y redes sociales.

Manuel Sánchez, facultativo del Principado de Asturias, ejemplifica a lo largo de los siete minutos que dura el vídeo ‘Medicina rural, más allá de la profesión’ el trabajo, la entrega y la dedicación de los miles de médicos rurales en nuestro país. Su rutina comienza a las 8.00: mira la agenda, revisa alguna analítica que le llama la atención y deja para el final de la mañana la visita a los domicilios programados, o aquellos que son urgentes. El pueblo más cercano al que tiene que ir a pasar consulta se encuentra a más de 12 kilómetros. La mayoría de sus pacientes son personas de avanzada edad, de entre 75 y 85 años. Según el CGCOM, el 88% de los médicos rurales corre con los gastos de desplazamiento.

“Lo malo de las consultas es que no son predecibles, tú entras por la mañana y no sabes cómo vas a acabar el día”, cuenta Manuel Sánchez. La media de tiempo por paciente es de 7 minutos, sin embargo, en la medicina rural es difícil que se cumpla. La relación con el médico es muy estrecha, muchas veces se conoce a la persona atendida “desde que nace” y la consulta va más allá de la enfermedad. Es habitual que los pacientes lleguen con el informe del especialista para preguntar si debe hacer o no lo que le ha dicho. También ocurre que la visita sea aparentemente por una cuestión –la aparición de un grano, por ejemplo- y, antes de marcharse, el paciente confiese que “por lo que de verdad venía era porque se está separando o porque tiene un problema con su hijo”.

“Tenemos el privilegio de poder entrar en la casa del paciente y conocer todos los problemas que tiene. Creas un nivel de confianza que va más allá de la propia profesión”, señala Sánchez. La labor que desempeñan los médicos rurales es mucho más relevante y transcendental que la propiamente médica. Sánchez subraya que a las personas que quieran dedicarse a esta profesión “les tiene que gustar el trato humano y ayudar a los demás”. “Tienes que tratar al paciente como te gustaría que trataran a un familiar cercano, y con esa premisa acertarás en casi todas las decisiones que tomes”, matiza.

“Manuel nos da una seguridad absoluta. Tanto con él, como con la enfermera Cruz Cordero llegamos a tener una relación muy cercana, muy familiar. Imagino que él, por el número de pacientes que tiene, nos conoce a todos y nos lo pone muy fácil. También la enfermera, que sabe siempre lo que hay que recetar a cada paciente”, cuenta en el vídeo la hija de Amelia, una de las pacientes de Sánchez.

El médico rural difumina sus competencias y abarca más de las que les corresponden. “Nosotros aquí hacemos de todo”, dice Sánchez, quien también hace de telefonista cuando tiene, por ejemplo, que adelantar una cita. Además de ser multitareas, los facultativos tienen que enfrentarse a otros obstáculos: el 55% tiene su hospital de referencia a más de 30 kilómetros y el 65% presenta dificultades en la digitalización de su lugar de trabajo. En su día a día, sus mayores aliados son los farmacéuticos rurales, quienes les brindan un “apoyo muy importante”.

Apoyo de las administraciones

El presidente del CGCOM, Tomás Cobo, explica que con esta campaña audiovisual quieren «mostrar los valores de una profesión que está al servicio de los pacientes y de la sociedad en su conjunto, un compromiso que sin el apoyo de las administraciones corre el riesgo de quebrarse». «Es imprescindible que mostremos su relevancia para abordar la actual situación y promover un cambio que refuerce a este colectivo clave para mantener el modelo sanitario, eje de la justicia social en nuestro país», destaca.

Además de la emisión del vídeo en el canal de Youtube, medios de comunicación y redes sociales, el CGCOM enviará a los diferentes colegios de médicos material promocional con el objetivo de difundir la campaña en los centros de salud a través de unos flyers adhesivos y creatividades editoriales con un código QR que permitan la visualización de ‘Medicina rural, más allá de la profesión’.

Esta pieza audiovisual se engloba dentro de una campaña del Consejo General de Médicos que tiene como objetivo denunciar los principales problemas que afectan a sus profesionales y destacar su liderazgo y papel en la sanidad y la sociedad para promover la mejor calidad asistencial de toda la ciudadanía de nuestro país.