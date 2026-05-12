Alcañiz rinde homenaje a los dos guardia civiles fallecidos en Huelva

Alcañiz ha celebrado este martes un acto en recuerdo a los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio el pasado viernes en Huelva tras chocar con otro vehículo durante una persecución a una embarcación de narcotráfico. El acto, organizado por Vox, ha contado con la participación de una decena de personas, la mayoría de ellas vinculadas al partido político. Los asistentes han lamentado «la falta de recurosos que sufre la Guardia Civil».

«Han dicho que es un accidente laboral y la realidad es que han muerto asesinados por el narcotráfico y estamos aquí para rememorar su memoria y su trabajo», ha apuntado el diputado autonómico de Vox y concejal en el Ayuntamiento de Alcañiz, Carlos Andreu, que ha asegurado que el acto sirve tambien para reinvidacar «el trabajo que las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen en Teruel para protegernos a nosotros y a nuestra dignidad».

El discreto acto ha concluido con una ofrenda floral en el monolito del Cuartel de la Guardia Civil de Alcañiz que recuerda a los dos Guardias Civiles asesinados a manos de Igor el Ruso en Andorra en diciembre de 2017.

Un accidente en el mar

El capitán Jerónimo J. M. y el agente Germán P. G. perdieron la vida mientras participaban en una operación en el mar, el entorno en el que ambos desarrollaron gran parte de su trayectoria profesional. Los dos pertenecían al Servicio Marítimo Provincial de Huelva y fallecieron el pasado viernes durante una persecución a una embarcación vinculada al narcotráfico, después de que dos patrulleras de la Guardia Civil chocaran a unas 80 millas náuticas de la costa de Huelva.

Jerónimo, natural de Villanueva del Rosario (Málaga), se incorporó a la Guardia Civil en 1994. A lo largo de más de treinta años de carrera desempeñó distintos cometidos en destinos de especial exigencia. Entre 1999 y 2005 estuvo destinado en Gipuzkoa, donde ejerció como guardia civil, cabo y sargento. Más adelante regresó a Andalucía para asumir puestos de responsabilidad en Málaga y Córdoba. En 2020 fue destinado a Huelva como capitán del Servicio Marítimo, una unidad clave en la lucha contra el narcotráfico en las aguas del sur peninsular.

Germán, nacido en Teruel, ingresó en la Guardia Civil en 1989 y apenas tres años después pasó a formar parte del Servicio Marítimo. Tras desempeñar funciones en Tarragona, Algeciras y Almería, recaló en Huelva en 1994. Desde entonces desarrolló allí la mayor parte de su carrera profesional, acumulando casi treinta años de servicio en una de las zonas más sensibles en la lucha contra el tráfico de hachís y otras sustancias procedentes de las rutas del narcotráfico.