«En el medio rural, todo el entorno y sus gentes forman la escuela»

¿Qué une a Pitarque con Harvard?

En Pitarque la escuela trasciende el edificio. ¿Qué presencia tiene?

¿Cómo se capeó la pandemia?

¿Por qué eligió la docencia?

No fue vocacional. Me gustaba desde Filosofía hasta ser documentalista buzo de National Geographic, pero siempre quise hacer algo hacia los demás. Elegí Magisterio porque estaba en Teruel y luego seguí en más ciudades y en todos los cursos que pude.

Para no ser vocacional, no se queda en su zona de confort. ¿Qué le mueve? ¿La curiosidad?

Para usted Pitarque tiene que ser un descubrimiento continuo.

¡Total! He tenido esa suerte. Quizá absorba más porque te implicas más pero como docente te llevas verlos crecer, convivir, tomar ejemplos y aprender a decidir entre ellos. Es muy bonito ver esa progresión y el afecto que te muestran. Que qué hacía aquí me preguntaban desde la ciudad. Pues trato de ser feliz, como todo el mundo. He trabajado en centros grandes y me tocó en Pitarque por casualidad en el concurso. Estar es mi obligación como funcionario y servidor público, porque el mismo derecho tienen aquí que en otro lugar. Por tema personal me gustaría acercarme a Teruel y me fijé un tiempo al llegar, pero profesionalmente mi plan es Pitarque y aquí llevo década y media.